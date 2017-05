Mallorca-Feeling in Enderndorf

Beach-Party lockte das Publikum bei bestem Feierwetter scharenweise an den Brombachsee - vor 30 Minuten

ENDERNDORF - Partyvolk, was willst du mehr! Am Ufer des Brombachsees wird fast so ausgelassen gefeiert wie in den Biertempeln des Ballermanns. Bei der laut Veranstalter größten "Mallorca Beach Party" Bayerns ging es heiß her. "Malle" im Fränkischen Seenland – eine stattliche Besucherschar aus nah und fern ließ es am Samstag bei hochsommerlichen Verhältnissen richtig krachen.

Beste Laune, super Stimmung, tolles Wetter. © Uli Gruber



Beste Laune, super Stimmung, tolles Wetter. Foto: Uli Gruber



Zur guten Laune tragen insbesondere die von der Baleareninsel eingeflogenen "Partygranaten" Mia Julia, Melanie Müller, Mickie Krause, Sabbotage, Ikke Hüftgold, Alm-Klausi, die Schlagermafia sowie das DJ-Duo Don Jogi und Steel bei. Die Mädels und Jungs zünden in ihren "Fetenhits" zwar ein Feuerwerk an Peinlichkeiten, die musikalische Dauerdröhnung kommt beim erwartungsvollen Publikum jedoch bestens an.

Mit Wohlfühlfaktor

Es wird nach Herzenslust gegrölt, völlig egal was von der Bühne ungefiltert in die Menge geworfen wird. Dicke Titten und Kartoffelsalat, Timo Werner ist ein Hurensohn oder Saufappelle im Minutentakt — die kampferprobten Protagonisten überlassen nichts dem Zufall. Und immer wieder "die Hände zum Himmel", damit das Stakkato des Überschwangs nicht zum Stillstand kommt. Zwischen den einzelnen Auftritten heizen die Discjockeys kräftig ein. Gerstensaft und sonstige Alkoholika fließen in Strömen, die Hitze tut ihr Übriges. Dennoch geht es auf der Wiese unweit des Brombachsee-Ufers friedlich zu. Es herrscht eine Atmos-phäre des Miteinanders — Tanzen, Flirten, Lachen, Hüpfen, Klatschen und Wohlfühlen inklusive.

Bilderstrecke zum Thema Mallorca-Feeling und heiße Party am Brombachsee Schlagernacht und Mallorcaparty: Zwei Tage lang steppte in Enderndorf am See der Bär. Bei bestem Wetter sorgten die Akteure auf der Bühne für tolle Stimmung.



Was soll schlecht daran sein? Unter die Feierbiester haben sich auch Vereine, Fanclubs und "künftige Ehefrauen" gemischt. Es gibt eben viele Gründe, sich selbst hochleben zu lassen. Ein zünftiger Junggesellinnenabschied kann aber durchaus gefährlich werden, also rechtzeitig die Reißleine ziehen. Die betroffenen Damen samt Anhang haben die Lage aber im Griff, da können die Einpeitscher noch so energisch zur Anarchie aufrufen. Alles halb so wild, "Fun and Action" stehen im Fokus kollektiver Glückseligkeit.

Bis weit nach Mitternacht zieht sich die Sause hin. Von Langeweile keine Spur. Der Stimmungspegel erklimmt bedenkliche Höhen. Am Ende herrscht Einigkeit: "Ein tolles Event, Mallorca ist ein geiles Teil!" Erheblich gediegener gestaltet sich "Die Nacht des deutschen Schlagers" am Vortag. Hier geht es um große Gefühle, Herz, Schmerz und auch etwas "Schmalz". Doch auch die Schlagerfreunde kommen auf ihre Kosten. Das Interesse an der Veranstaltung hält sich zwar in Grenzen, die Qualität leidet darunter aber nicht. G. G. Anderson, Andy Borg, Norman Langen, Lokalmatador Jens Bogner, Tanja Lasch, Mario & Christoph sowie Allrounder Steffen Jürgens bringen ihre Klientel mühelos in Fahrt.

Mitsingen war erwünscht

Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht, so funktioniert das Genre. Den Menschen gefällt die Reise durch eine "heile Welt". Und die Stars? Sie geben sich jovial und volksnah, sehr zur Freude ihrer Fans. Berührungsängste gibt es nicht. Dieser Umstand kennzeichnet in lobenswerter Weise beide Festivals am sonnendurchfluteten Hopfenstrand.

ULI GRUBER E-Mail