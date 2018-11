Max Giesinger und Namika am Großen Brombachsee

ENDERNDORF AM SEE - Nach den Auftritten von Cro und Rea Garvey wird Enderndorf am Brombachsee erneut Standort einer großen Pop-Show: Am 2. August 2019 – und damit am Vortag des jährlich stattfindenden Lieder am See – werden mit Max Giesinger und Namika zwei der aktuell erfolgreichsten deutschen Interpreten mit einer Doppel-Headline-Show auftreten.

Mit Max Giesinger und Namika treten zwei der aktuell erfolgreichsten deutschen Interpreten mit einer Doppel-Headline-Show am Großen Brombachsee auf. © Veranstalter



Sprichwörtlich im Gepäck hat Max Giesinger sein neues Album "Die Reise", das an diesem Freitag veröffentlicht wird. "Die Reise" erzählt die Geschichte vom permanenten Unterwegssein, davon, sich überall und nirgends Zuhause zu fühlen und dem Wunsch, irgendwann anzukommen. Auf dem dritten Werk des Interpreten befinden sich Hits wie die bereits stark im Radio gespielten Titel "Legenden" (seit über 25 Wochen in den Charts) oder "Zuhause". Sicherlich werden auch die Allzeit-Hits "80 Millionen" oder "Wenn sie tanzt" aus dem letzten Album vom Publikum abgefeiert werden dürfen. Über eine Million begeisterte Besucher zählte die Tour zum letzten Album bei über 300 Shows.

Namika legte erst unlängst mit ihrem zweiten Album "Que Walou" nach, auf dem mit "Je ne parle pas francais" kein geringerer Song als der Sommerhit 2018 vertreten ist. Mit diesem belegte sie erneut den Spitzenplatz in den deutschen Charts. "Que Walou" ist eine Redenwendung aus Zentralmarokko und bedeutet "wie nichts" oder "für nichts". Genau so klingt das Album nun auch: Federleicht und scheinbar mühelos. Auch die erste Single von ihrem ersten Album "Lieblingsmensch" stand wochenlang an der Spitze der Charts und ist noch in jedermanns Ohr, das Album wurde mit Gold ausgezeichnet.

Perfekt ergänzt werden die beiden in Enderndorf von Lions Head. Der New Yorker wurde 2015 schlagartig mit dem Song "Begging" bekannt, der aus dem Nichts in die Airplay Top50 Radio Charts einstieg und als Video mehr als eine Million Plays feiern konnte.

Der in Deutschland lebende Multi-Instrumentalist tourte bereits als Support von Rea Garvey, Joris und Milky Chance und veröffentlichte im Rahmen seines Debüt-Albums vom sehnsüchtigen "When I Wake Up" über das humorvoll doppelbödige "True Love" bis zum Club-Smasher "See You" gleich drei aufsehenerregende Hits mit insgesamt mehr als 25 Millionen Spotify-Streams und fast 280 000 Radio-Plays.

Der gesamte Abend verspricht vom Mitsingen übers Träumen bis hin zum Abtanzen alle erdenklichen Emotionen — ein musikalisches Feuerwerk für alle Besucherinnen und Besucher. Bayern3 und der Altmühl-Bote präsentieren die Show.

Tickets gibt es bei allen Vorverkaufsstellen im regulären Vorverkauf sowie telefonisch beim Concertbuero Franken unter der 0911/4188843.

