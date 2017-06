Mit einem tollen Fest feierten die Gundelsheimer das 25-jährige Bestehen ihres Bauernmuseums. So gab einen Kunst- und Handwerkermarkt mit vielen Ausstellern aus Gundelsheim und den umliegenden Gemeinden sowie Aktionen zum lebendigen Bauernmuseum mit Vorführungen historischer Maschinen. Am Nachmittag sorgte die Hüttenmusik Theilenhofen für gute Stimmung.

Schlagernacht und Mallorcaparty: Zwei Tage lang steppte in Enderndorf am See der Bär. Bei bestem Wetter sorgten die Akteure auf der Bühne für tolle Stimmung.