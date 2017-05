Merkendorf: Carolin I. in Amt und Würden

MERKENDORF - Gleich zwei Jubiläen gab es am Samstagabend im Merkendorfer Bürgerhaus zu feiern. Der Stammtisch "Goldener Löwe" beging sein 30-jähriges Bestehen, und die Brauerei Hauff aus Lichtenau bot anlässlich des 300-jährigen Gründungstags der ehemaligen Brauerei Hellein ein Hauff-Hellein-Bier an. Das Highlight des Abends waren aber die Verabschiedung der ehemaligen Krautkönigin Steffi I. und die Krönung der neuen Krautkönigin Carolin. Dazu hatten sich 23 Produkt- und Gebietsköniginnen eingefunden.

Nach ihrer Schifffahrt über den Altmühlsee probierten die 19 Königinnen ihr Können beim Minigolf aus, bevor es weiter zum Festzug in die Krautstadt ging. © Fotos: Hellein



Am 24. April 1987 trafen sich 17 Personen zur Gründung des "Goldenen Löwen", erklärte der Vorsitzende Heinz Rubensdörfer. Die damalige Vorgabe, sich schnellstmöglich ins Vereinsleben einzugliedern, habe man voll erfüllt. Über die Jahre hinweg habe der Stammtisch an zahlreichen Festen und Veranstaltungen teilgenommen und sich "im Merkendorfer Vereinsleben einen Namen gemacht". Rubensdörfer dankte stellvertretend für den Verein der Stadt Merkendorf und im Besonderen Altbürgermeister Karl Huber sowie dem jetzigen Bürgermeister Hans Popp. Sie hätten stets "ein offenes Ohr für den Verein gehabt", betonte der Vorsitzende.

Bürgermeister Hans Popp überbrachte die Grüße der Stadt Merkendorf. An diesem Abend feiere man aus drei Gründen: Leider müsse man die bisherige Krautkönigin Steffi I. verabschieden. Für sie konnte aber eine Nachfolgerin in Person von Carolin Kleemann gefunden werden. Weiterhin freue man sich natürlich über das 30-jährige Bestehens des Stammtischs "Goldener Löwe". Der Verein habe "wichtiges gesellschaftliches Engagement in der Stadt geleistet und passt wie die Faust aufs Auge zur Krautstadt". Der Verein sei aus dem gesellschaftlichen Leben Merkendorfs nicht mehr wegzudenken.

Zu guter Letzt feiere man das Jubiläum der Bierbrauerei in Merkendorf. Im Jahre 1717 wurde die Brauerei Hellein gegründet. Anlässlich dazu ließ die Brauerei Hauff aus Lichtenau ein Jubiläumsbier brauen.

Die scheidende Krautkönigin Steffi I. bedankte sich für die einmaligen Erfahrungen, die sie während ihrer fünfjährigen Amtszeit machen durfte. Sie sei in ganz Deutschland herumgekommen und habe sich in persönlicher Hinsicht stark weiterentwickelt. Zusammen mit dem Bürgermeister stellte sie den Gästen einige ihrer Erlebnisse vor. Unter anderem wurde sie zweimal vom bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer zum Neujahrsempfang eingeladen. Viermal war sie zu Gast bei der Grünen Woche in Berlin und sogar neunmal beim Volksfest in Nürnberg. Popp dankte ihr dafür, dass sie "als tolle Botschafterin der Stadt Merkendorf" unterwegs war.

Die neue Krautkönigin Carolin I. erhielt anlässlich ihrer Krönung ein Geschenk der Goldschmiede Norys. Überreicht wurde es ihr von Bürgermeister Hans Popp.



Die ehemalige Apfelkönigin der Fränkischen Moststraße Annemarie Freytag und die Kalbensteinberger Kirschenkönigin Christina Barthel verabschiedeten "die zweite Queen aus ihrem Dreier-Team" und blickten mit ihr auf die gemeinsamen Veranstaltungen zurück. Danach übergab Steffi Weeger ihre Krone an die neue Krautkönigin Carolin I. Der Bürgermeister ist sich sicher, dass Carolin Kleemann mit genauso viel Herzblut und Engagement ihre neue Aufgabe wahrnehmen wird, wie es Steffi tat.

Als Vorstandsmitglied der Sparkasse Gunzenhausen und Schirmherr des Abends betonte Burkhard Druschel in seinem Grußwort, dass "nichts Beständiger ist als der Wandel". Er freue sich, dass Steffi sich so gerne und häufig für die Gesellschaft eingesetzt habe und die Krönung der neuen Krautkönigin im Rahmen der zwei Jubiläen würdig gefeiert werden konnte.

Arthur Auernhammer, Mitglied des Bundestags, schmunzelte darüber, dass Steffi insgesamt drei Bundeslandwirtschaftsminister erlebte. Es sei schön, dass sich die Königinnen so für ihre Region und die darin vorkommenden Produkte einsetzen. "Sie verkörpern die Identität der Heimat", betonte der MdB.

Der stellvertretende Ansbacher Landrat Stefan Horndasch aus Herrieden erklärte, dass die scheidende Krautkönigin sich mit vollem Engagement für die Stadt Merkendorf eingesetzt habe. "Mit den Hoheiten sind wir im Landkreis Ansbach nicht so breit aufgestellt. Daher ist es schön, dass die vier, die wir haben, sich so stark für unsere Region engagieren." Der neuen Krautkönigin wünschte Horndasch alles Gute und betonte, dass sie nicht in die großen Fußstapfen von Steffi treten müsse, sondern ihre eigene Persönlichkeit einbringen solle.

Auch der Nachfolger der Brauerei Hellein, Dr. Wilhelm Hellein, erklärte in einem Grußwort, dass die Königinnen mit Lieblichkeit dafür sorgen, die Heimat noch besser zu machen. Er wolle künftig dazu beitragen, dass "Merkendorf weiter wächst und prosperiert, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war."

