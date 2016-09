Merkendorf: Gunzenhäuserin wird Schulleiterin

Silvia Feld übernimmt Chefposten an der Grundschule in der Krautstadt - vor 1 Stunde

MERKENDORF - Nun beginnt wieder die Schule, in Merkendorf mit zwei ersten Klassen. Doch nicht nur die Abc-Schützen erleben ihren ersten Schultag. Auch Silvia Feld startet in ihr erstes Jahr als neue Rektorin an der Grundschule.

Silvia Feld freut sich auf die neuen Herausforderungen als Rektorin der Grundschule Merkendorf. Foto: Jasmin Bauer



„Es war an der Zeit, neue Herausforderungen anzunehmen“, erklärt Feld, die zuvor elf Jahre an der Stephani-Grundschule in Gunzenhausen unterrichtete. So zögerte sie nicht lange, als an der Grundschule Merkendorf die Chef-Stelle frei wurde — und bewarb sich: „Entweder wird man erst einmal Konrektor an einer großen Schule, oder gleich Rektor an einer kleinen. Ich habe mich für eine kleinere Schule entschieden.“

Mit sechs Lehrkräften, sich selbst mitgezählt, und 107 Kindern in sechs Klassen sei die Schule überschaubarer als andere. Merkendorf sei eine wunderschöne Stadt mit sehr engagierten Lehrern und Eltern. Gerade deshalb habe die Schule „zu Recht einen guten Ruf“.

Besonders stolz ist die gebürtige Gunzenhäuserin auf das Inklusionsprofil, das der Schule zugesprochen wurde. Im kommendem Schuljahr werden 20 förderbedürftige Kinder unterstützt. Durch individuelle Lernpläne und Arbeitsmaterialien sowie der engen Zusammenarbeit mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum St. Laurentius in Neuendettelsau wird auf ihre spezifischen Fähigkeiten eingegangen.

Nach dem Abitur 1990 studierte Silvia Feld Lehramt in Eichstätt, ehe sie wieder nach Gunzenhausen zurückging, wo sie heute noch lebt. Die 45-Jährige ist verheiratet, hat drei Kinder, zwei Kater und einen Hund. Ihre älteste Tochter tritt bald in ihre Fußstapfen: Sie beginnt ein Studium fürs Grundschullehramt. Von der Tochter bekam Feld auch den Tipp mit der Grundschule Merkendorf: „Sie hat dort ein freiwilliges soziales Jahr absolviert und mir davon erzählt. Ich wusste also aus erster Hand, dass diese Schule schön ist.“

In ihrem neuen Amt hat Feld vor allem ein Ziel: „Ein Lern- und Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen.“ Sie wolle die persönliche und schulische Entwicklung der Kinder fördern und hoffe auf eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kindern, Eltern, Lehrern und Schulamt. Ein gutes Klima herrsche bereits in der Grundschule – „Ich habe ein sehr nettes Kollegium, das mich herzlich und offen empfangen hat. Das war richtig schön.“

Das Einzige, was noch fehlt und was die neue Rektorin gerne umsetzen möchte, ist eine eigene Homepage für die Schule und ein Schullogo, um sich als Gemeinschaft vorstellen zu können. „Und ein Name für die Schule wäre auch nicht schlecht“, setzt die Gunzenhäuserin noch hinzu.

Neben ihrer neuen Stelle freut sich Feld am meisten auf die Arbeit mit den Kindern, sie übernimmt die Leitung einer ersten Klasse. Die Aufgaben einer Rektorin sind eine Herausforderung, die sie zuversichtlich angeht: „Jetzt möchte ich erst mal ankommen und mir einen Überblick verschaffen. Es wird Schritt für Schritt vorwärtsgehen.“

JASMIN BAUER