Die Altmühlpromenade war erstmals Schauplatz eines Kunsthandwerkermarkts. Rund 30 Fieranten boten ihre Unikate an.

Ob Chillen auf den Hängematten, Volleyball spielen am Strand oder Abtanzen in der Dämmerung: Bei der "Tanzklar"-Beach am Altmühlsee kamen die jungen Gäste voll auf ihre Kosten - ganz ohne Alkohol.