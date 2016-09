Merkendorfer Kerwabuam auf Zack

MERKENDORF - Das erste Wochenende im September gehört für die Merkendorfer zu einem der besonderen Termine im Veranstaltungskalender. Selbst wenn man die Kirchweihauftakte in den Gaststätten verpasst hat, ist man spätestens nach dem Baumaufstellen am Freitag in bester Kerwalaune, wozu heuer das gute Wetter auch noch einen gehörigen Teil beitrug.

Die drei testen das Karussell, bis der Kirchweihbaum eintraf. Foto: Marina Hellein



Die 40 Kerwabuam stellten einen etwa 33 Meter langen Baum auf, welcher erst am Freitagmorgen geschlagen und im Laufe des Tages vorbereitet worden war, wie der Sprecher der Kerwabuam, Matthias Kleemann, zu berichten wusste. Nur eine knappe halbe Stunde brauchten die Buam, um den Baum in die Senkrechte zu bringen. Dabei wurden sie natürlich tatkräftig von den Kerwamadli unterstützt. Die Eisenbacher Musikanten sorgten für die musikalische Umrahmung.

Nach getaner Arbeit lud Bürgermeister Hans Popp in die TSV-Halle ein, wo er souverän wie immer den Bieranstich meisterte. Gerade mal zwei Schläge brauchte er, um das Bier zum Fließen zu bringen.

Hans Popp brauchte nur zwei gekonnte Schläge, um das Bier zum Laufen zu bringen, unterstützt von Krautkönigin Steffi I. (links), Doris Weid-Gundel von der Brauerei Hauff-Bier aus Lichtenau und Braumeister Franz Pederson (Zweiter von rechts). Foto: Marina Hellein



In einer kleinen Rede freute sich das Stadtoberhaupt über den guten Start der diesjährigen Kirchweih. Weiterhin stellte er in Aussicht, dass im nächsten Jahr ein Fest anlässlich des 300-jährigen Gründungsjahres der Brauerei Hellein gefeiert wird. Zwar bestehe die Brauerei seit 50 Jahren nicht mehr. Sie sei aber von der Hauff-Brauerei übernommen worden, was ebenfalls ein Grund zum Feiern sei.

Zudem hoffte Popp auf zahlreiche Kirchweihbesucher und wünschte, ebenso wie Krautkönigin Steffi I. und Doris Weid-Gundel von der Brauerei Hauff, allen Besuchern eine schöne Kirchweih.

Der gestrige Kirchweihsonntag bot den vielen Besuchern einen Festgottesdienst, an den sich ein Standkonzert von „Frieda’s Akkordeongruppe“ anschloss. Auch der traditionelle Jahrmarkt auf dem Merkendorfer Marktplatz lockte Gäste aus nah und fern an.

Etliche Schausteller hatten sich in Merkendorf versammelt und boten Spaß für Groß und Klein. Auch die Merkendorfer Museen öffneten ihre Tore und boten interessante Einblicke in vergangene Zeiten. Am heutigen Montag dürfte der politische Frühschoppen noch für viel Gesprächsstoff bieten. Ebenso gibt es am Nachmittag das Volksliedersingen von und mit Altbürgermeister Karl Huber.

MARINA HELLEIN

