Messe "WIR": Über 15 000 Besucher allein am Sonntag

GUNZENHAUSEN - Die Messe "WIR in Altmühlfranken" hat die 30 000-Besucher-Marke geknackt. Exakt 31 849 Gäste — knapp 2600 mehr als bei der Altmühlfrankenschau vor vier Jahren — bevölkerten von Donnerstag bis Sonntag das Gunzenhäuser Festplatzgelände.

Nicht nur auf dem Freigelände, sondern auch in den acht Hallen war an allen vier Messetagen jede Menge geboten. Foto: Erich Neidhardt



GUNZENHAUSEN. Das sorgte nicht nur für allgemeine Zufriedenheit bei den 230 Ausstellern, sondern auch bei Ausstellungsleiter Josef Albert Schmid: "Es war ein toller Satz nach vorne und wir sind sehr zufrieden. Es hat uns sehr gut gefallen."

Der Spitzentag war mit über 15 000 Besuchern erwartungsgemäß der als Familientag konzipierte, sonnenverwöhnte Sonntag. Die Leute kamen laut Schmid an diesem, aber auch an den übrigen Messetagen bis weit über die Grenzen Altmühlfrankens hinaus nach Gunzenhausen.

Die Stimmung war Schmid zufolge bei den Ausstellern und Gästen " hervorragend". Neben dem bestens besuchten Familientag dürfen für ihn auch die übrigen Messetage mit ihren Themenschwerpunkten Senioren, Freundinnen und Männer nicht unterschätzt werden. Sie wurden nicht nur von den jeweiligen Zielgruppen sehr ordentlich frequentiert. Gern wurde auf der Regionalmesse die Gelegenheit genutzt, die ausstellenden Firmen näher kennenzulernen und sich im persönlichen Gespräch über ihre Angebote und ihren Service zu informieren. Die Themenpalette reichte von Bauen, Wohnen und Einrichten über eine große Automeile und die Forsthalle bis hin zu topaktuellen Bereichen wie Energieeinsparung sowie Öko und Bio. Obendrein bestand die Möglichkeit, ein Tiny- Haus einmal genau unter die Lupe zu nehmen.

Vor allem am Sonntag ging es auf dem Schießwasen in Gunzenhausen rund. Die Gäste aus nah und fern bummelten entspannt über den Messeplatz, nutzten die Gelegenheit, sich über die vielen Themen wie Bauen, Wohnen oder auch Gesundheit zu informieren und rundeten den Besuch gern mit einem Besuch der zahlreichen Essenstände ab. Foto: Erich Neidhardt



Ein zusätzliches Plus war, dass eine ganze Reihe der angebotenen Trend-Produkte gleich vor Ort ausprobiert werden konnten. So war so mancher Besucher mit dem E-Bike, dem Segway order dem E-Scooter über den Schießwasen unterwegs, Autos mit Verbrennungs- und/oder Elektroantrieb konnten probegefahren werden, die Mutigen probierten sich im Stand-up-Paddling: Mitmachen und Ausprobieren waren angesagt. Und es gab auch einiges zu Verkosten wie beispielsweise am Stand des Altmühl-Boten, wo man sich die Ergebnisse fränkischer Winzerkunst munden lassen konnte.

Gern wurde auch die Gelegenheit genutzt, sich ein komplett neues Styling verpassen zu lassen und sich bei Modenschauen über die neuesten Bekleidungstrends zu informieren — um nur einige der Highlights des bunten und abwechslungsreichen Begleitprogramms zu nennen. Überdies bestand Gelegenheit, bei verschiedenen Anbietern aus dem Bereich Gesundheit seine Körperfitness checken zu lassen oder mitreißenden Tanz- und Mosikdarbieten beizuwohnen.

Die Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung präsentierte sich als Umschlagplatz für innovative Ideen und vieles, was die Menschen heute und morgen beschäftigt. "Auf der Messe war ein riesengroßes Kompetenznetz zu finden und die Besucher hatten gleich einen direkten Ansprechpartner, konnten Produkte und Service kennenlernen und sich aus erster Hand informieren", so Josef Albert Schmid, der zum Abschluss den vielen Teilenehmern und auch der Stadt Gunzenhausen, die den Festplatz zur Verfügung stellte, einen Dank aussprach.

Angesichts des großen Erfolgs hat Schmid schon jetzt eine Wiederholung der "WIR" in vier Jahren in Gunzenhausen ins Auge gefasst. Der vierjährige Rhythmus nach sich für ihn bewährt und das Gelände in der Altmühlstadt besticht für ihn durch seine Größe und die gute Erreichbarkeit sowie die vielen Parkmöglichkeiten in nahen Umfeld. Auch soll an dem Termin im April festgehalten werden. "Die Ausstellung soll beispielsweise im Bereich Bauen informieren und zu einem späteren Zeitpunkt ist auf diesem Gebiet schon viel gelaufen", so die Erfahrung des Ausstellungsleiters. Er hält das zeitige Frühjahr daher für einen idealen Zeitpunkt für eine Regionalmesse und hofft, das die Stadt auch im Jahr 2023 das Festplatzgelände für die "WIR" öffnen wird.