Michelle aus Roth wird altmühlfränkische Bierkönigin

Junge Frau aus dem Landkreis Roth trägt ab Juni die Krone - 20.03.2019 16:28 Uhr

GUNZENHAUSEN - Die neue Botschafterin für den hiesigen Gerstensaft ist gefunden: Michelle Recker wird dritte altmühlfränkische Bierkönigin. Sie wird am Samstag, 22. Juni, auf dem SeenLandMarkt in Absberg inthronisiert, teilte gestern das Landratsamt in Weißenburg mit.

Michelle Recker (Mitte) konnte die Jurymitglieder Werner Glossner, Thomas Wurm, Katalin Fürstin von Wrede und Andreas Scharrer (von links) überzeugen und wird ab Juni als Bierkönigin amtieren. Foto: Landratsamt



Vier junge Damen hatten sich um das königliche Amt beworben (wir berichteten ausführlich). Nach einem Online-Voting und einem Jury-Gespräch fiel die Wahl auf die 20-Jährige, die derzeit an der Fachakademie für Sozialpädagogik der Hensoltshöhe in Gunzenhausen studiert. Für drei Jahre, von 2019 bis 2021, wird sie mit ihrer aufgeschlossenen und selbstbewussten Art die Biervielfalt Altmühlfrankens repräsentieren und vertreten.

Michelle wohnt in Eckersmühlen, im Landkreis Roth, ihre Wurzeln liegen jedoch in Altmühlfranken, und entsprechend groß ist ihre Verbundenheit mit der Region. So fährt sie ja fast täglich zur Ausbildung nach Gunzenhausen, zudem leben ihre Großmutter in St. Veit, einem Ortsteil von Pleinfeld, und ihre beiden Tanten samt Cousinen und Cousins in Weißenburg und Schambach. Deshalb hält sich die künftige Bierkönigin auch sehr oft im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen auf und ist seit Kindesbeinen an mit der Region vertraut.

Sie kennt sich aus

Diese Verbundenheit kam im Jury-Gespräch deutlich zum Ausdruck. Michelle Recker überzeugte mit herausragendem Wissen über die Region, die altmühlfränkischen Brauereien und den Gerstensaft im Allgemeinen. Auch mit ihrer Schlagfertigkeit und ihrer positiven Ausstrahlung konnte sie die Jury für sich gewinnen.

In der Jury saßen Katalin Fürstin von Wrede (Schlossbrauerei Ellingen), Thomas Wurm (Brauerei Wurm), Werner Glossner (Brauerei Felsenbräu) und Andreas Scharrer (Zukunftsinitiative altmühlfranken). Das jeweils halbstündige Interview mit den Kandidatinnen floss mit 70 Prozent in das Gesamtergebnis ein, die Online-Abstimmung, an dem sich über 800 Menschen beteiligten, steuerte die übrigen 30 Prozentpunkte bei.

Erste Termine stehen an

Über ihre Wahl zur neuen Botschafterin für das altmühlfränkische Bier freut sich die 20-Jährige sehr. Bevor sie im Juni auf dem Seenlandmarkt die Krone von ihrer Vorgängerin Sarah Zimmerer überreicht bekommt, müssen noch einige Vorbereitungen getroffen werden: Als erstes geht es zum Maß nehmen für die fränkische Tracht, danach steht das Foto-Shooting für die Produktion der Autogrammkarten an.

Nach der Krönung beginnt die eigentliche Arbeit als Repräsentantin der Biere aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Die Termine für Brauereifeste, zahlreiche Kirchweihen in der Region und der Consumenta sind im Kalender der frisch gewählten Bierkönigin schon eingetragen.