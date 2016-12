Millionenspiel in Gunzenhausen

Stadt investiert kräftig - Stadträte diskutieren die Kassenlage - 21.12.2016 17:28 Uhr

GUNZENHAUSEN - Die Stadt investiert in den kommenden Jahren viel Geld und muss entsprechend Schulden machen. Allein für 2017 geht Stadtkämmerer Werner Stützer von einer Kreditaufnahme in Höhe von rund acht Millionen Euro aus. Um hier nicht in die „Schuldenfalle“ (Gerhard Baumgärtner) zu tappen, muss vor allem die Einnahmesituation verbessert werden. Wie das geschehen kann, dazu gab es in der Haushaltssitzung des Stadtrats ganz unterschiedliche Vorschläge von den Fraktionen.

Durch den Verkauf von Grundstücken, wie hier in der Weißenburger Straße, floss einiges Geld in die Stadtkasse. Aber auch die Menschen, die den neuen Wohnraum beziehen, sorgen für weitere Einnahmen. © Marianne Natalis



Ende 2017 wird die Stadt mit rund 14,6 Millionen Euro in der Kreide stehen, die Pro-Kopf-Verschuldung wird auf rund 887 Euro pro Einwohner anwachsen und damit laut Stützer zum ersten Mal seit 25 Jahren über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte liegen. Viele der Maßnahmen, die 2017 begonnen werden, werden sich aber auch noch in den kommenden Jahren finanziell auswirken. Schon jetzt ist abzusehen, dass allein 17,8 Millionen Euro auf das Jahr 2018 entfallen werden, erläuterte Stützer in der Sitzung. Auch bei einer „optimistischen Einnahmeerwartung“ werden also übernächstes Jahr weitere Kredite aufgenommen werden müssen. Der Stadtkämmerer rechnet damit, dass sich die Schulden voraussichtlich bis Ende des Jahres auf 21,3 Millionen Euro erhöhen werden.

Von der Sanierung der Stadthalle und des Juramare über die Erweiterung des Löhe-Kinder- und Familienzentrums bis hin zum Hochwasserschutz werden die Maßnahmen von allen Stadträten mitgetragen. Schließlich, war in der Sitzung zu vernehmen, werden damit wichtige Einrichtungen für künftige Generationen geschaffen. „Was nützt uns eine schuldenfreie Stadt, wenn die Straßen, die Gebäude marode sind, wenn die Einrichtungen der Daseinsvorsorge untauglich sind“, brachte es Peter Schnell von den Grünen auf den Punkt.

Dennoch bleibt die Mahnung des Kämmerers, dass die Verbesserung der Einnahmen dringend notwendig sei. Dazu war von den im Stadtrat vertretenen Parteien kein Widerspruch zu vernehmen.

„Große Investitionen müssen auch bezahlt werden“, betonte etwa Jürgen Brenner von der CSU. Er erinnerte daran, dass die „Verfügbarkeit von Baugrundstücken“ die Einnahmesituation erheblich verbessern könnte. Einnahmen ließen sich hier nicht allein aus dem Verkauf der Grundstücke generieren, sondern auch der Zuzug von Familien in die Altmühlstadt brächte mehr Geld in den Stadtsäckel, etwa über den Einkommenssteueranteil.

Rege Nachfrage

Richtungsweisend sei das neue Baugebiet in Frickenfelden. Doch für die rund 50 Bauplätze gebe es schon 45 Bauvoranfragen. Deshalb müssten schon jetzt die Weichen für die Zukunft, sprich weitere Baugebiete, gestellt werden. Brenner nannte konkret eine Erweiterung von Reutberg II oder kleinere Baugebiete in den Stadtteilen.

An der Abgaben- und Steuerschraube zu drehen, erscheint Brenner allerdings als „der falsche Weg“. Die Erhöhung der Grundsteuer würde mittelständische Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe „zum Teil massiv treffen“. Aber auch Eigentümer von Wohngebäuden — und damit indirekt deren Mieter — würden so zur Kasse gebeten. „Keineswegs harmloser“ sei die Erhöhung der Gewerbesteuer. Gerade der niedrige Satz sei ja ein wesentlicher Standortfaktor für Gunzenhausen. In Sachen Fremdenverkehrsabgabe habe sich die CSU ja bereits mit einer Bewährungsfrist von zwei Jahren für den Stadtmarketingverein positioniert.

"Eiserne Haushaltsdisziplin"

Eine „eiserne Haushaltsdispziplin“ ist nach Gerd Rudolphs Meinung notwendig, will die Stadt die Schulden einigermaßen in den Griff bekommen. In seiner bereits 22. Haushaltsrede für die SPD-Stadtratsfraktion hob er aber ebenso die Notwendigkeit hervor, zu überprüfen, „welche Einnahmen akquiriert werden können beziehungsweise auch müssen“. Von den beschlossenen Maßnahmen profitieren alle Bürger, deshalb ist es für Rudolph nur recht und billig, dass auch an den Kosten gleichermaßen alle beteiligt werden.

Neben einer „restriktiven Ausgabenpolitik“ halten die Grünen die Einführung eines moderaten Fremdenverkehrsbeitrags durchaus für eine Möglichkeit, die Einnahmenseite zu verbessern. Zudem regte Peter Schnell im Namen seiner Fraktion den Verkauf des Fachwerkstadels an. Er stellte die Frage, ob wirklich ein ganzes Gebäude für eine Sammlung, die „wahrlich kein Besuchermagnet ist“, zur Verfügung gestellt werden müsse.

Kein Tabu ist für die Grünen zudem die Erhöhung der Gewerbesteuer, deren Hebesatz seit Mitte der 1970er- Jahre gleich geblieben ist. Im Gegenzug seien aber die Ansprüche und Standards von Unternehmen und Bevölkerung an die Stadt „massiv gestiegen“. Seine Fraktion stehe für eine sachliche Diskussion mit der Wirtschaft gerne zur Verfügung, sofern sie „ergebnisoffen sei“.

Auch die Freien Wähler haben eine Erhöhung der Gewerbesteuer im Blick. Der Hebesatz von 320 Prozent ist laut Gerhard Baumgärtner im Vergleich zu den Nachbarstädten sehr moderat. Unabdingbar sei aber auch die Reduzierung der Ausgaben, so müssten die freiwilligen Leistungen nach Effizienz durchforstet werden. Schließlich sei eine „strikte Budgetkontrolle“ hilfreich.

Ein heißes Eisen allerdings kam in keinem der Redebeiträge vor: die Straßenausbausatzung. Mit der aber wird sich der Stadtrat laut dem Kämmerer im nächsten Jahr befassen müssen.

MARIANNE NATALIS

