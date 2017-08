Immer mehr Urlauber sind mit Wohnmobilen unterwegs: Das freut Dieter Hofer (links), Geschäftsführer des Zweckverbands Brombachsee, der auf der Badehalbinsel Absberg den "Reisemobilhafen" betreibt. Michael Walther ist einer von zwei Hafenmeistern. Er kümmert sich um alles, was so anfällt... © Daniel Hertwig

Perfekte Urlaubsstimmung Das Altmühlsee-Festival 2017 wird in die Annalen eingehen, denn so schön und angenehm war es bei diesem Event am Ende des Sommers höchst selten.

Bummel am Altmühlsee: Impressionen vom Bartholomäusmarkt Der Bartholomäusmarkt am Seezentrum Gunzenhausen-Schlungenhof war mehr als ein Erfolg. Tausende Gäste aus nah und fern wollten sich dieses Event nicht entgehen lassen. Sie wurden nicht enttäuscht. Zwischen der Seebühne und der Anlegestelle der MS Altmühlsee hatten zahlreiche Händler ihre Stände aufgebaut und warteten mit Bekleidung, Geschenkartikeln aller Art oder Speis und Trank auf zahlende Kundschaft, und von der gab es keinen Mangel.