Mit der Wärme steigt das Risiko für die Bäume

Forstamt in Gunzenhausen ist besorgt, weil der Borkenkäfer wieder ideale Bedingungen vorfindet - vor 49 Minuten

GUNZENHAUSEN - Jubelschreie bei den einen, Sorgenfalten bei den anderen: Die aktuellen hochsommerlichen Temperaturen bedeuten nicht nur herrliches Badewetter, sondern auch ideale Bedingungen für den Borkenkäfer. "Der Schwärmflug ist in vollem Gange. Da heißt es, auf die Fichte aufzupassen", appelliert Jürgen Stemmer, Leiter des Bereichs Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), an die Waldbesitzer, ihre Bestände genau unter die Lupe zu nehmen.

Besorgte Blicke bei den Fachleuten: Revierleiter Kurt Reitenspieß, Forstamtschef Jürgen Stemmer und sein Stellvertreter Ludwig Schmidbauer (von rechts) nehmen die Rinde einer befallenen Fichte genau unter die Lupe. © Tina Ellinger



Die Wärme, aber vor allem die Trockenheit der vergangenen Wochen haben die Entwicklung und den Schwärmflug von Buchdrucker und seinem "kleinen Bruder", dem Kupferstecher, in den hiesigen Wäldern begünstigt. Die Fangzahlen an den beiden Messstationen des Landkreises steigen von Woche zu Woche an. Das AELF rechnet demnächst mit einer großen "Schwärmwelle". Eine Massenvermehrung wie im Trockenjahr 2003 und die damit verbundenen verheerenden Folgen für Waldwirtschaft und Holzmarkt sind nicht auszuschließen, wenn nicht bereits jetzt konsequent mit der Bekämpfung des Waldschädlings begonnen wird.

Obwohl der vergangene Winter in Altmühlfranken relativ kalt war, haben die unter der Rinde und in der Bodenstreu überwinternden Populationen des Borkenkäfers die kalte Jahreszeit ohne größere Verluste überstanden, erläutert Stemmer. Aufgrund der für den Waldschädling günstigen Witterungsverhältnisse der letzten Wochen steigen seine Schwärmaktivitäten jetzt kontinuierlich an. Es besteht also Anlass zur Wachsamkeit, ist sich der Behördenleiter mit seinem Stellvertreter Ludwig Schmidbauer und Revierleiter Kurt Reitenspieß einig.

Denn die Entwicklungsgeschwindigkeit der einzelnen Stadien hängt stark mit der Temperatur zusammen: Wenn Stadien im Übergang von der Larve zur Puppe gefunden werden, vergehen bis zur Umwandlung zum Jungkäfer bei 15 Grad Celsius etwa eineinhalb Wochen, bei 25 Grad sind es vier, bei 30 Grad nur noch drei Tage.

Hinzu kommt, dass vor allem die Fichten durch die geringen Niederschläge im Winter und im Frühjahr an enormem Trockenstress leiden und so den Angriffen der schädlichen Insekten nur wenig entgegensetzen können. Denn eigentlich ist der Baum nicht ganz wehrlos, wie Schmidbauer erklärt. Bei einer gesunden Fichte sind etwa 500 bis 600 Anflüge nötig, bis der schützende Harzfluss versiegt. Ist der Baum vorgeschädigt, "geht das viel schneller".

Der Kupferstecher hat ganze Arbeit geleistet, wie das für ihn typische Fraßbild zeigt. © Tina Elllinger



Um einer Massenvermehrung vorzubeugen, ist es wichtig, bereits jetzt mit geeigneten Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Borkenkäfer vorzugehen, so die Fachleute. Hier stehen die Waldbesitzer gesetzlich in der Pflicht, ihre Fichtenbestände zu kontrollieren. Ein Borkenkäferbefall lässt sich an verschiedenen Symptomen gut erkennen. Im frühen Stadium sind Einbohrlöcher und ausgeworfenes Bohrmehl, das sich in Rindenschuppen, am Stammfuß, in Spinnweben und auf der Bodenvegetation finden lässt, die besten Indikatoren. Spätere Kennzeichen sind das Abfallen der Rinde, Kronenverfärbung von unten nach oben oder Nadelverlust der Krone im grünen Zustand.

Befallene Bäume müssen eingeschlagen und unmittelbar aus dem Wald entfernt werden, bevor die Brut ausfliegt. Zwischengelagert werden müssen sie mindestens 500 Meter vom nächsten Wald entfernt, so Reitenspieß, der daher eine schnelle Abfuhr durch die Sägewerke empfiehlt. Auch die Umgebung eindeutig befallener Fichten ist nach neu befallenen Bäumen abzusuchen. Versäumnisse führen nicht nur zu handfesten Schäden im eigenen Wald oder im Wald der Nachbarn, sondern können auch hoheitliche Zwangsmaßnahmen (bis zur Ersatzvornahme) sowie Bußgelder auslösen.

Auch die Revierleiter der bayerischen Forstverwaltung werden in den nächsten Monaten mit wachsamen Augen die Wälder durchmustern und so die Waldbesitzer bei der Überwachung unterstützen, kündigt Stemmer an und sichert in allen Fragen rund um die Bekämpfung von Buchdrucker und Kupferstecher die Hilfe seiner Behörde zu. Zudem stehen die beiden Forstbetriebsgemeinschaften im Landkreis ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Informationen zum Thema sind auf den Internetseiten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zu finden: www. lwf.bayern.de/waldschutz/forstentomologie/163792/index.php.

