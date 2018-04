Mit einem Unentschieden zum Meistertitel

Handball: TV Gunzenhausen will nach dem perfekten BOL-Aufstieg in Schwabach auch Platz eins absichern - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Im letzten Auswärtsspiel der laufenden Bezirksliga-Saison geht es für die Handballer des TV 1860 Gunzenhausen am morgigen Sonntag (16.30 Uhr) bei der SG Schwabach/Roth II um den Meistertitel.

Kuddelmuddel: Im Heimspiel gegen die HG Ansbach II (Bild) sicherten sich die Gunzenhäuser Handballer den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Mit einem Unentschieden morgen Nachmittag in Schwabach gegen die SG Schwabach/Roth II wäre auch der Meistertitel in der Bezirksliga perfekt. © Foto: Mathias Hochreuther



Nachdem die "Gunners" den Aufstieg in die BOL bereits vor zwei Wochen mit dem Sieg über Ansbach II Spieltag perfekt gemacht hatten, hat der TV nun als neues Ziel die Meisterschaft ausgegeben. Bereits mit einem einzigen Punkt könnte Gunzenhausen diese feiern.

Um mindestens ein Unentschieden in der Goldschlägerhalle in Schwabach erreichen zu können, muss aber das komplette Team an einem Strang ziehen. Das Ausruhen auf dem bisher Erreichten und lockeres herunterspielen der 60 Minuten reicht dazu nicht aus. Da die Bezirksoberliga-Reserve der SG Schwabach/Roth speziell in diesem Spiel gegen den feststehenden Aufsteiger aus Gunzenhausen alles aufbieten wird, wird es zu einem heißen Tanz in fremder Halle kommen.

Diskussionen um das Hinspiel

Bereits im Hinspiel Mitte November tat sich die Mannschaft von Trainer Christian Rieger schwer. Verletzungsbedingt hatte der TV damals wegen einer Spielverlegung bei der SG angefragt, was von der SG allerdings abgelehnt wurde. Eine Reaktion, die man bei den "Gunners" als "eher fragwürdig" eingestuft hatte. Letztlich gewannen sie das erste Aufeinandertreffen in eigener Halle aber doch glücklich mit 27:23.

Die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft aus den Vereinen SC 04 Schwabach und TSG 08 Roth, die im Jugendbereich auch mit der DJK Abenberg kooperiert, verfügt über mehrere gute Einzelspieler, die es Benjamin Franz und Co. morgen sicherlich sehr schwer machen werden, die Meisterfeier zu starten.

Nachdem das Gunzenhäuser Team – Stand Donnerstag – nahezu vollzählig und gesund an den Start gehen wird, sollte es mit der richtigen Einstellung aber möglich sein, die letzten notwendigen Punkte nach Gunzenhausen zu holen.

Treffpunkt zur Abfahrt für die Mannschaft und alle interessierten Fans ist um 14.30 Uhr an der Spiel- und Sporthalle. Am kommenden Samstagabend (19.30 Uhr) steht das Saisonfinale für den Aufsteiger in der Halle des Simon-Marius-Gymnasiums gegen den TSV Wendelstein an.