Mit Salutschüssen ins neue Jahr

Unterwurmbacher Böllerschützen laden zum Neujahrsschießen ein - vor 22 Minuten

UNTERWURMBACH - Die Wormer Böllerschützen und Soldaten- und Reservistenkameradschaft Unterwurmbach begrüßen am Sonntag, 1. Januar, das Jahr 2017 mit einem Neujahrsschießen. Treffpunkt ist, wie im vergangenen Jahr, am Anwesen der Familie Luther in der Hauptstraße 34.

Die Wormer Böllerschützen und die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Unterwurmbach begrüßen das Jahr 2017 mit einem Neujahrsschießen. © privat



Dort wird die Böllergruppe ab 16 Uhr in Aktion treten. Das Böllerschießen hat in Bayern eine lange Tradition, die bis in das 15. Jahrhundert zurückreicht. Das Brauchtum ist stets ein Zeichen besonderer Freude und soll ein wichtiges Ereignis betonen. Im fränkischen Raum kommt das Böllerschießen bei Hochzeiten, Kirchweihen, Schützenkönigsproklamationen oder bei Eröffnungen von weltlichen und kirchlichen Festen zum Tragen.

Von dieser Brauchtumspflege haben sich die Wormer Schützen begeistern lassen, eine eigene Sparte gegründet und sind seitdem bei verschiedenen Veranstaltungen auf fränkischen und bayerischen Ebenen unterwegs. Böllerkommandant Thomas Schnotz hat mit seinem Team für das Neujahrsschießen alles vorbereitet. Es werden insgesamt fünf verschiedene Schussformationen mit dem Sirius, der Kanone sowie Schaftböllern durchgeführt.

Anschließend können sich die Gäste mit Glühwein und Kinderpunsch an den Feuerstellen aufwärmen.