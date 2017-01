Mit Sprachwitz und Humor in die Lutherzeit

Autor Bruno Preisendörfer liest in Gunzenhausen - vor 38 Minuten

GUNZENHAUSEN - Auf Einladung von Buchhändler Thomas Fischer kommt der vielfach ausgezeichnete Autor Bruno Preisendörfer am Dienstag, 24. Januar, 19.30 Uhr nach Gunzenhausen in das Simon-Marius-Gymnasium. Dort stellt er sein Buch „Als unser Deutsch erfunden wurde – Reise in die Lutherzeit“ vor.

Auf Einladung von Buchhändler Thomas Fischer kommt der vielfach ausgezeichnete Autor Bruno Preisendörfer nach Gunzenhausen ins Simon-Marius-Gymnasium. © privat



Auf Einladung von Buchhändler Thomas Fischer kommt der vielfach ausgezeichnete Autor Bruno Preisendörfer nach Gunzenhausen ins Simon-Marius-Gymnasium. Foto: privat



Er lädt zu einer unterhaltsamen Reise in die Zeit Martin Luthers ein. Kenntnisreich schildert er diese ganz besondere Epoche der deutschen Vergangenheit. Preisendörfer hat nicht einfach eine Biografie des Reformators geschrieben. Der Autor schaut Luther und vielen seiner Zeitgenossen über die Schulter, schildert ihr öffentliches Wirken, aber auch ihren Alltag. So entfaltet sich ein großes Panorama des Lebens auf der Schwelle zur Neuzeit.

Bruno Preisendörfer hat bereits einige Bücher veröffentlicht, zum Beispiel über den philosophischen Wanderer Johann Gottfried Seume und über die Goethezeit, seine erste literarische Zeitreise. Der Sprung von Goethe zu Luther war dann nur noch ein kleiner, sagt er. „Das ist ja eine merkwürdige Übereinstimmung, dass sich in diesem zersplitterten Deutschland die Weimarer Klassik und dann auch die Reformation in diesem sächsischen Gebiet abspielt.“

Karten gibt es bei den beiden Veranstaltern: Buchhandlung Fischer, Gunzenhausen, 09831/2380, und Evangelisches Bildungswerk Jura – Altmühl – Hahnenkamm, 09141/974630.