Mittelprächtige Bilanz zur Gunzenhäuser Kirchweih

Das Wetter war lange Zeit überragend, aber der Besuch unter der Woche eher schwach - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Kirchweih 2016 ist vorbei, aber auf der politischen Bühne gilt das noch nicht ganz: An diesem Donnerstag tagt um 15 Uhr der städtische Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur im Rathaus und zieht eine Bilanz des neuntägigen Festes.

Am Abend der Betriebe war auf der Gunzenhäuser Kerwa in der Festhalle mächtig Stimmung. Gambrinus Klaus „Django“ Carl feierte mit einer Gruppe, die aus Mainz angereist war und sich rundum wohlfühlte. © Wolfgang Dressler



Am Abend der Betriebe war auf der Gunzenhäuser Kerwa in der Festhalle mächtig Stimmung. Gambrinus Klaus „Django“ Carl feierte mit einer Gruppe, die aus Mainz angereist war und sich rundum wohlfühlte. Foto: Wolfgang Dressler



Wolfgang Eckerlein, der in der Stadtverwaltung für die Organisation der Kirchweih zuständig ist, spricht von einer sehr schönen Kirchweih mit einem „fast zu guten Wetter“. Die hohen Temperaturen, fast bis zu 30 Grad, sorgten dafür, dass sich der Festplatz tagsüber nur zögernd füllte. Die Fahrgeschäfte hatten sich teils höhere Umsätze erwartet. Es gilt der Erfahrungssatz, dass das, was tagsüber nicht geschehen ist, abends nicht mehr wettgemacht werden kann. Auch für die Festhalle von Festwirt Oliver Höhn lässt sich laut Eckerlein Ähnliches sagen. Das Geschäft verdichtete sich abends von normalerweise sechs auf vier Stunden.

Nach einem sehr erfreulichen Eröffnungswochenende war die Festhalle am Montag, Mittwoch und Donnerstag nur schwach besucht. Vor allem der Montag war eine große Enttäuschung für den Festwirt. Auch der Mittwoch ließ, trotz des Feuerwerks, zu wünschen übrig. Und am Donnerstag war eigentlich mit der Band „Isartaler Hexen“ eine starke musikalische Unterhaltung geboten, was aber auch nichts nutzte.

Die Stadt und die anderen Verantwortlichen werden sich zusammensetzen und klären, was man angesichts dieser mäßigen Tage tun kann, kündigte Eckerlein am. Vielleicht verhalte es sich so, dass der normale Kirchweihbesucher die Woche über gar nicht so erpicht sei auf eine Showkapelle. Vielleicht sitze auch das Geld nicht mehr so locker für einen dauernden Besuch von Festplatz, Festhalle und Weinzelt. Von den Schaustellern sei allgemein zu hören, dass die Volksfeste in diesem Sommer in Deutschland tagsüber nur mäßig besucht waren. Dieses Bild sei durchgängig.

Vielleicht brauche man auch noch mehr spezielle Veranstaltungen. Der Line Dance Abend am Montag im Weinzelt Gruber jedenfalls sei eine Bereicherung der Kirchweih auf Dauer.

Die Einlasskontrollen verliefen meist völlig unspektakulär. Auch bei diesen jungen Besuchern gab es nichts zu beanstanden. © Wolfgang Dressler



Die Einlasskontrollen verliefen meist völlig unspektakulär. Auch bei diesen jungen Besuchern gab es nichts zu beanstanden. Foto: Wolfgang Dressler



Festwirt Höhn, und nicht nur er, konnte dann mit dem zweiten Kirchweihwochendende mehr als zufrieden sein. Erst ließen es „Die Hopfenstädter“ am Freitag, dem Abend der Betriebe, so richtig krachen, begannen eher ruhig, sodass das Publikum in Ruhe essen und trinken konnte, und legten dann los mit diversen Alpen- und Inselhits. Nicht minder furios war der Auftritt der „Störzelbacher“ am Samstag (wir berichteten). Schon am Nachmittag sicherte sich so mancher Fan den Platz für die Abendunterhaltung. Und die „Sharks“ hatten auch diesmal am letzten Sonntag ihr treues Publikum. Eckerlein spricht von einem „Glücksgriff“ für diesen letzten Abend.

Alles in allem werde Oliver Höhn wohl eine leicht durchwachsene Bilanz ziehen. Für den Bierumsatz lägen noch keine Zahlen vor, doch könne man davon ausgehen, dass die Zahlen von 2015 erreicht worden seien.

Die Kontrollen an den (nur noch drei Eingängen) zum Schießwasen haben nach Eckerleins Ansicht funktioniert. Zuweilen war die Security gleich mit mehreren Personen präsent. Fast alle Besucher ließen Rucksäcke und sonstige größere Taschen zu Hause. Es gab somit keine Vorkommnisse bei den Einlasskontrollen. Festwirt Höhn und die Familien Zöllner, die Festplatzorganisatoren, orderten (und bezahlten) nach den Vorgaben des städtischen Ordnungsamts das zusätzliche Sicherheitspersonal.

Am heutigen Dienstag gibt es noch mit der Polizei ein Gespräch. Schlägereien und aggressives Verhalten seien beim Zusammentreffen so vieler Menschen mit entsprechendem Alkoholkonsum eben nicht ganz auszuschließen. Kerwagäste gerieten auf dem Platz, aber auch im Umfeld aneinander.

Sehr lobend äußerte sich Wolfgang Eckerlein über das Engagement der Tucher-Brauerei. Was sie an Material und Personal zur Verfügung stelle, sei fast unbezahlbar. Der erstmals aufgelegte Kirchweihkrug kam sehr gut an, und das Ausschmücken der Giebelseite in der Festhalle stellte eine optische Aufwertung dar. Eckerlein bekennt sich ganz klar zur Tucher-Bräu als Bierlieferant seit 40 Jahren. Er wolle gerne mit diesem zuverlässigen Partner weiterarbeiten.

Die städtischen Veranstaltungen an den drei Tagen zu Beginn — von der Eröffnung über fränkische Musik, Tanz und Tracht bis zum Festzug — kamen allgemein sehr gut an und wurden vielfach gelobt. Vor allem beim Festzug wurde das starke Engagement der Vereine erkennbar. Als es um „Hopfen und Malz“ und das 500-jährige Jubiläum des Reinheitsgebots ging, legten sie sich mächtig ins Zeug. „Das war einfach schön anzuschauen“, urteilt Eckerlein.

Das Wetter am Volksfest könne man nun einmal nicht beeinflussen. Herrschte zunächst noch Spätsommer, so waren die beiden letzten Tage weitgehend verregnet. Nicht zuletzt wegen des Nachkirchweihmarkts im Stadtzentrum fand Eckerlein das bedauerlich.

Der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats wird am Donnerstag zunächst öffentlich über die Kirchweih 2016 beraten. Im nichtöffentlichen Teil sollen dann wichtige Entscheidungen fallen. Es ist zu klären, ob die Stadt weiterhin mit Festwirt Höhn und den Familien Zöllner zusammenarbeiten wird. Mit ihnen würden dann neue Verträge geschlossen. Die Alternative bestünde darin, dass sich die Stadt nach einem oder zwei neuen Partnern umschaut.

WOLFGANG DRESSLER

Mail an die Redaktion