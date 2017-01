Mitternachtsturnier des FC Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Die Dreifachturnhalle des Simon-Marius-Gymnasiums gehört am Wochenende dem FC Gunzenhausen. Zwischen drei Hallenfutsal-Juniorenturnieren steigt am Samstag ab 19 Uhr der traditionelle Mitternachtskick.

Einer gegen alle: Philipp Unöder vom Titelverteidiger Dittenheim nimmt es hier gleich mit drei „Ohmern“ auf. Am Samstag bestreiten der Bezirksligist in der Gunzenhäuser SMG-Halle um 19.30 Uhr das Eröffnungsspiel der Gruppe B. Foto: Andreas Stern



Titelverteidiger Dittenheim ist auch in diesem Jahr als Bezirksligist der hochklassigste Teilnehmer und Topfavorit. Als einziger Kreisligist geht Frankenhöhe-Vertreter Wolframs-Eschenbach an den Start. Die drei Kreisklassisten Gunzenhausen, Ellingen und Premierenteilnehmer Weidenbach/Triesdorf rechnen sich aber ebenso Chancen auf das Halbfinale aus. Nicht nur Statisten sein wollen und werden die A-Klassisten Aha und Wassertrüdingen. Gerade die „Ohmer“ haben sich bei den vergangenen Veranstaltungen oft als Favoritenschreck präsentiert.

Auch das in diesem Jahr zum ersten Mal an den Start gehende „Gunzenhäuser All Star-Team“ will sicherlich nicht ausschließlich für gute Laune sorgen. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit Rüdiger Sonntag, Markus Jungbauer, Georg Schissler, Oliver Trautner oder Bernd Uhlig.

Gespielt wird im bekannten Modus. Zunächst werden ab 19 Uhr in zwei Vierergruppen die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Nach den Semifinals gehen die vier Platzierungsspiele über die Bühne. Um halb zwölf wird nach Plan das Finale angepfiffen und um Mitternacht der Sieger gekürt.

Anders als in den letzten Jahren hat man sich beim FC Gunzenhausen diesmal dafür entschieden, wieder nach den Richtlinien für Hallenfußball zu spielen. Nach drei Futsal-Turnieren und vermehrten Stimmen bei Mannschaften und Zuschauern, zurück zum traditionellen Hallenfußball zu kommen, gibt der Club diesem Anliegen nach und packt wieder die großen Tore aus.

