"Mönchswaldfüchse" zu Besuch in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Sie waren pünktlich, sie lachten um die Wette, sie waren nur leicht angeschlagen von den Strapazen der letzten Tage, und sie freuten sich, in Gunzenhausen zu sein. Eine Abordnung des Mitteleschenbacher Karnevalsclubs "Mönchswaldfüchse" besuchte am Rosenmontag die Sparkasse und brachte närrisches Leben in die Schalterhalle.

Die Majestäten, die Oberchefs, der Hofstaat und die Gardemädchen der „Mönchswaldfüchse“ erfuhren in Gunzenhausen ein herzliches Willkommen von der Sparkasse. Die Verbundenheit drückt sich darin aus, dass man sich kennt und schätzt. So ist Bankdirektor Jürgen Pfeffer Ehrensenator bei den „Füchsen“. Die sind dankbar für die ideelle und finanzielle Unterstützung durch das Kreditinstitut. © Wolfgang Dressler



Die Stippvisite der "Füchse" hat Tradition. Zum einen wissen die Faschingsleute um Präsident Bernhard Lederer, was sie an der Sparkasse und deren Spendenbereitschaft haben, zum anderen kommen sie auch gerne im Seckendorff-Heim vorbei und machen Station bei der mit ihnen befreundeten Erika Gruber im Radsportgeschäft in der Weißenburger Straße. Das Mittagessen bei Heidi Eiden bildet stets den Abschluss des Aufenthalts in Gunzenhausen. Derweil haben die "Füchse" am Rosenmontag noch andere Verpflichtungen, etwa im Windsbach. Auch dort muss man präsent sein. Und heute geht es zum Finale, dem Faschingszug in Spalt.

Bevor seine Truppe in der Sparkasse loslegte, blickte Bernhard Lederer mit großer Zufriedenheit auf die letzten Tage zurück. Vor allem der Faschingszug im eigenen Dorf bleibt in bester Erinnerung. Daran hatten auch die Majestäten Jürgen II. und Melanie I. sowie Kinderprinzessin Isabell I. ihren Anteil. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, nach Gunzenhausen zu kommen. Kinderprinz Louis I. war verhindert. Dafür war die Garde in großer Formation vertreten und wirbelte über den Steinboden. Viel Beifall erntete auch Showsternchen Sophia Pferinger für ihren geradezu artistischen Auftritt.

Die Verleihung von Orden und Blumen für die Gardemädchen durften gestern nicht fehlen. Auch ein Lob an die heimische Presse wurde ausgesprochen. Dann blieb noch Zeit für die traditionelle Polonaise mit Zuschauern und Sparkassenmitarbeitern und für ein Glas Sekt, und schon machten sich die "Füchse" wieder auf den Weg.

