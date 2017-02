Muhr am See: Florian Gruber auch im Schnee Spitze

Mitglied des Altmühltal-Segelclubs holte im Snowkiten wieder den Europameistertitel - vor 49 Minuten

MUHR AM SEE - Zum dritten Mal in Folge errang Florian Gruber vom Altmühltal-Segelclub Muhr am See den Titel des Europameisters im Snowkiten in der Disziplin Ski-Race. Damit verbunden ist auch der deutsche Meistertitel.

Florian Gruber holte sich auf dem italienischen Reschensee zum dritten Mal in Folge den Europameistertitel im Snowkiten in der Disziplin Ski-Race. © www.mTwo.media



Ein wenig ärgerlich war Florian Gruber nach dem Lang-Distanz-Rennen auf dem italienischen Reschensee – konnte er doch seinen im letzten Jahr errungenen Europameistertitel in dieser Disziplin mit Skiern nicht verteidigen. Mehr als 40 Fahrer aus Italien, der Schweiz, Österreich, Deutschland und Spanien hatten nach viel Neuschnee an den Tagen vor dem Rennen schwere Bedingungen. Die Temperatur stieg und verwandelte den Schnee in Matsch, in dem sich die Teilnehmer immer wieder Spuren suchen mussten.

Vier Runden über den gesamten See waren geplant, etwa insgesamt 80 Kilometer. Der Wind mit 7 bis 8 Knoten war bereits am Start anspruchsvoll und die Zuschauer bekamen einen spannenden Kampf um die Führung zu sehen. Der Deutsche Felix Kersten gewann die erste Runde in etwa 30 Minuten und ließ sich von der Spitze nicht mehr verdrängen, da der Wind weiter zunahm und die Rennleitung das Rennen nach drei Runden und damit 60 Kilometern abbrechen musste. Der Schweizer Michael Kaspar wurde Zweiter vor Mark Pompl aus Deutschland. Der 24-jährige Florian Gruber blieb mit dem sechsten Rang hinter seinen Erwartungen zurück.

Für die Disziplin Race zeigte sich der Reschensee am zweiten Wettkampftag von einer anderen Seite. Der matschige Pappschnee war gefroren und die tiefen Rillen vom Vortag waren nur mit Vorsicht zu befahren. Obwohl sein Kite nicht mehr ganz konkurrenzfähig war und viele Teilnehmer, die schon vorher trainiert hatten, Florian Gruber einen harten Kampf ansagten, hatte er hier einen guten Start. Er gewann alle sechs Rennen dieses Tages und war nicht mehr einzuholen.

Weil von den insgesamt acht Läufen die beiden schlechtesten gestrichen wurden, fuhr er am dritten Tag nach anfänglichem Warten auf Wind sehr vorsichtig, um sich bei den vielen Rillen im gefrorenen Schnee nicht zu verletzen. So gewann am Ende Florian Gruber vor Felix Kersten und dem Schweizer Kari Eisenhut.

Florians Vater Erwin Gruber, der ebenfalls am Start war, beendete die Race-Serie mit einem 18. Rang in der Europa-Wertung sowie einem 5. in der Deutschland-Wertung. Jonas Lengwiler (SUI) siegte ebenso vor Reinhold Gehrer (AUT) wie schon auf der Langstrecke.

MARGIT FRITSCHE

