Muhr am See: Landjugend spendet für Kinder

Bastel-und Malaktionen führt zu Spende für Kindertaesstätte - 02.01.2019 15:49 Uhr

Die evangelische Landjugend Muhr am See organisierte in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Muhrer Adventsmarkt im ersten Stock der LBV-Umweltstation eine kostenlose Kinderbetreuung, die von den kleinen und großen Kindern sehr gut angenommen wurde. Dabei wurden verschiedene Bastel- und Malaktionen angeboten, unter anderem das Schneiden, Falten und Kleben eines Adventssterns, der den Kindern ganz besonders viel Freude bereitete. Außerdem war extra eine Lese- und Spielecke eingerichtet, in welcher Weihnachtsgeschichten gelesen wurden oder einfach gespielt werden konnte. So fanden Kinder aller Altersstufen eine abwechslungsreiche Beschäftigung. Als Dank und Anerkennung für die schöne Aktion kamen an dem Wochenende 100 Euro Spenden zusammen. Diese übergaben die Jugendlichen vor Kurzem an die Kindertagesstätte in Muhr am See. Die Mitarbeiterinnen dankten hierfür ganz herzlich. © ab/Foto: Privat



ab /Foto: Privat