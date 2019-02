Muhrer Praxis zieht in Container am Kreisklinikum um

Onkologische Praxis zieht übergangsweise ein - 08.02.2019 15:07 Uhr

MUHR AM SEE - In den vergangenen Tagen wurden auf einem der beiden Parkplätze unterhalb des Kreisklinikums in Gunzenhausen Container aufgestellt. Sie dienen dazu, dort die onkologische Praxis von Dr. Schmidt/Dr. Schauenberg aus Muhr am See aufzunehmen.

Zum 1. April 2019 wird die onkologische Praxis in die Container am Kreisklinikum Gunzenhausen einziehen. © Wolfgang Dressler



Es handelt sich um eine Übergangslösung. Zum 1. April 2019 wird die Praxis in die Container einziehen, und zwar auf einer Fläche von 188 Quadratmetern. Bis dahin müssen die Container noch möbliert werden, auch die Innentüren werden noch angebracht. In einigen Monaten, voraussichtlich bis Ende 2019, kann die Praxis dann ihre endgültigen Räumlichkeiten beziehen, diese werden im Bauteil A im Erdgeschoss des Krankenhauses geschaffen.

Dort läuft derzeit der Umbau. Im darauf folgenden Schritt wird die Klinikverwaltung die Container nutzen können, auch das nur vorübergehend, bis die Räumlichkeiten im 4. Stockwerk im Bauteil C fertig gestellt sind, so Andrea Kramp, die Kaufmännische Direktorin des Klinikums in Gunzenhausen.

Danach wird die jetzt aufgestellte Modulpraxis in Gunzenhausen nicht mehr gebraucht werden, dafür aber in Weißenburg, wo die Generalsanierung des Krankenhauses ansteht. Möglicherweise werden sie dort auf Dauer benötigt werden. msh/Foto: Wolfgang Dressler