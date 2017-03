Müllaktion um Gunzenhausen: Jeder kann mitmachen

GUNZENHAUSEN - Viele Gemeinden veranstalten – meist unter Leitung ihrer Vereine – Aktionstage, in denen Wanderwege, Spielplätze, Waldränder oder Uferstreifen fit fürs Frühjahr gemacht werden.

Reiche „Ernte“: die Müllsammler von Schlungenhof im vergangenen Jahr. © Foto: Landratsamt



Die Abfallwirtschaft des Landkreises unterstützt die vielen örtlichen Initiativen, indem sie die Entsorgungskosten für die gesammelten Abfälle übernimmt und den Gruppen Greifzangen und Arbeitshandschuhe zur Verfügung stellt. Als zusätzlichen Anreiz belohnen die Müll-Profis in der Behörde alle Berichte, die ihnen zugeschickt werden, mit 50 Euro. Diese Berichte werden im Internet veröffentlicht.

Es habe sich gezeigt, so die Abfallwirtschafter in einer Pressemitteilung, dass aus vielen Gemeinden die Rückmeldung komme: Die Menge an gesammelten Abfällen ist im Vergleich zu früher kleiner geworden. Womit sich den Experten die Frage nach dem "Warum" stellt: "Sind unsere Bürger sensibler geworden? Steigt die Achtsamkeit gegenüber der Umwelt, gegenüber der Heimat? Zeigt sich doch ein Erfolg, wenn man bereits im Kindesalter an solchen Aktionen teilnimmt und sensibilisiert wird für Umweltverschmutzung? Ist die Hemmschwelle später doch höher, wenn man sich etwa der Fastfood-Verpackungen entledigen will?"

Es sei auf alle Fälle positiv, solche Rückmeldungen zu bekommen, heißt es weiter. Und auch die Berichte zeigten, wie viel Spaß es mache, an einer solchen Aktion teilzunehmen.

"Machen Sie mit beim Frühjahrsputz in Altmühlfranken", appellieren die Abfall-Fachleute. "Wir würden uns freuen, wenn sich auch Ihre Gruppe wieder beteiligt."

Um nicht zusätzlichen Müll zu erzeugen, bitten sie, die Abfallsammelaktion mit eigenen, gebrauchten Plastiktüten oder Eimern durchzuführen: "Gerne leihen wir Ihnen eventuell notwendige Arbeitshandschuhe und Greifzangen für Ihren Aktionstag aus." Ausgabestellen (nach telefonischer Anmeldung) sind die beiden Recyclinghöfe in Gunzenhausen und Weißenburg. Das Sammelgut kann über die Wertstoffhöfe beziehungsweise Bauhöfe der Gemeinden entsorgt werden. Nach Rücksprache mit der Gemeinde oder dem Landratsamt werden größere gefüllte Sammelsäcke auch an vereinbarten Sammelstellen abgeholt.

Welche Gebiete sich für eine Frühjahrsputzaktion besonders eignen, erfahren Interessenten bei ihrer Gemeinde. Und auch einen Sicherheitshinweis gibt es noch für die potenziellen Müllsammler: "Große oder gefährliche Abfälle bitte liegen lassen und dem Landratsamt oder den Recyclinghöfen des Landkreises melden!

Weitere Infos unter www.altmuehlfranken.de/fruehjahrsputz

