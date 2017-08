Musik und Laser am Brombachsee

RAMSBERG - Wie eine Welle aus Musik, Licht und Farben sollen die "Magischen Momente" am Freitag, 1. September, über den Brombachsee hereinbrechen. Eine Lasershow vom Deck der "MS Brombachsee" und ein musiksynchrones Höhenfeuerwerk tauchen fünf Standorte rund um den See in ein farbenprächtiges Leuchten. Mehr zum Musikprogramm gibt es hier.

Die Band „Heaven in Hell“ spielt in Enderndorf auf. Das ist nur eines von gleich mehreren Konzerten in dieser Nacht. © Zweckverband Brombachsee



"Die drei Themen Laser – Kultur – Kulinarik, unser bewährtes Motto, bilden einen wunderbaren Dreiklang, um einen unvergesslichen Abend zu verbringen", freut sich Pleinfelds Bürgermeister Markus Dirsch auf die Großveranstaltung. Diese wird von den Seeanliegergemeinden und dem Zweckverband Brombachsee veranstaltet.

Neu ist der Termin im Spätsommer. Die beiden ersten "Magischen Momente" – jeweils Ende April als "Saisonverlängerung" im Seenland gedacht – waren witterungsbedingt eher frostige Angelegenheiten, weswegen die Veranstaltung geteilt wurde: Der Familien-Erlebnistag blieb auf dem Termin Ende April und war heuer ein voller Erfolg. "Das wird auch sicher 2018 wieder angeboten werden", so Spalts Bürgermeister Udo Weingart.

Startschuss am 1. September ist um 18 Uhr, dann wird an den fünf Bühnenstandorten die Musik aufgedreht. "Die musikalische Vielfalt, die rings um den See auf unterschiedlichen Bühnen für jeden Geschmack etwas bereithält, bietet einen kontrastreichen Abend", findet Dirsch. In Allmannsdorf etwa gibt es Alternative-Rock mit "Daily Grind", wohingegen "Champane" in Ramsberg mit Bayern-Rock die moderne Form der Volksmusik zelebriert.

In Absberg an der Seespitz haben "The Confederates" ein Heimspiel und liefern Sixties- Beatles-Sound. Die "Chubby Hedgehogs" heizen dem Publikum in Langlau mit einer rasanten Fahrt durch die Jahrzehnte und aktuellen Charts ein. In Enderndorf präsentiert die Band "Heaven in Hell" den Classic-Rock-Sound der 80er-Jahre, während in der zweiten Area "DJ Max del Sol" an den Plattentellern steht und das jüngere Publikum mit Club-Sounds beschallt.

Laser an Bord

Ein See im Lichterglanz, das versprechen die Organisatoren für den kommenden Freitag. Hauptschauplatz ist der Große Brombachsee, aber auch das Langlauer Ufer ist mit von der Partie. © Zweckverband Brombachsee



Der Fahrgast-Trimaran "MS Brombachsee" dient mit Schlager-DJ "Tom Nose" nicht nur als schwimmende Disco, sondern beherbergt auf dem Oberdeck mit der großen Laser-Anlage auch die Hauptattraktion der "Magischen Momente". Gegen 21.10 Uhr legt die "MS Brombachsee" in Absberg-Seespitz an, und dann beginnt erstmals an diesem Abend die gut zwölfminütige Show. Mehr als 16,8 Millionen Farbnuancen können die vier Hochleistungs-Laser in den Nachthimmel projizieren.

Über 120 Arbeitsstunden stecken in der aufwendigen Lasershow Für die Firma DS Showlaser aus dem Augsburger Raum bedeuten die "Magischen Momente" stets wochenlange Vorbereitungen, schließlich wird die Show eigens für den Brombachsee entwickelt. "Zeitreise" lautet das Motto der diesjährigen Vorführung, die Elemente aus dem Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" aufgreift. Die Techniker erstellten zunächst ein Storyboard mit Sound- und Lichteffekten und tüftelten anschließend an leistungsstarken Computern die Choreografie aus. Über 120 Stunden Programmierzeit – also mehr als 14 Arbeitstage – stecken allein in der sekundengenauen Programmierung der vier Laser-Anlagen.

Nach Absberg ist die Lasershow noch drei weitere Male am Großen Brombachsee zu sehen: um 21.50 Uhr in Enderndorf, um 22.40 Uhr in Allmannsdorf und um 23.25 Uhr in Ramsberg. In Langlau, das ja am Kleinen Brombachsee liegt und daher mit dem Schiff nicht erreicht werden kann, findet gegen 21 und 23 Uhr eine eigene Lasershow statt. Um Mitternacht dann wird an allen Standorten rund um den See das musiksynchrone Höhenfeuerwerk gezündet.

Auch beim kulinarischen Angebot soll kaum ein Wunsch offen bleiben. In Allmannsdorf etwa gibt es fränkische und mediterrane Tapas und ein BBQ. Die "Sand & Sofa"-Lounge in Enderndorf bietet wie gewohnt frische Steinofenpizza, Cocktails und Grillspezialitäten. Ein großer Publikumsmagnet wird sicher wieder das Foodtruck-Roundup in Enderndorf: 14 verschiedene Foodtrucks rollen aus allen Ecken der Region heran und verköstigen die Besucher mit hochwertigem Fast Food – vom typisch fränkischen "Heimat-Weggla" über orientalisch-vegane Speisen bis hin zum "Frozen Yoghurt".

Je nach Belieben können die Besucher an einem der fünf Erlebnis-Standorte verweilen oder sich ein abwechslungsreiches Programm rund um den See zusammenstellen. Wer mit dem Auto anreist, erwirbt einmalig ein Parkticket für vier Euro und kann damit den ganzen Abend an allen Standorten parken. Für sportbegeisterte Veranstaltungsbesucher bietet es sich natürlich auch an, sich auf das Rad zu schwingen, oder auf Schusters Rappen mehrere Standorte zu besuchen.

Fast überall kostenlos

Der Trimaran ist der einzige Bereich, für den bezahlt werden muss. Da nur ein begrenztes Platzangebot vorhanden ist, "sollte man sich die Tickets schon vorab kaufen, um dann auch wirklich einen Platz an Bord zu bekommen", rät Miriam Zöllich vom Zweckverband Brombachsee. Ansonsten heißt es an diesem Abend an allen fünf Eventplätzen: Eintritt frei.

Bei der Vorstellung des umfangreichen Programms für den 1. September wurde auch auf die Unterstützung durch Unternehmen aus der Region hingewiesen. Bereits zum dritten Mal sponsere etwa der Energieversorger N-Ergie die Großveranstaltung.