Nach Vandalismus in Oettingen: Polizei vermeldet Erfolge

Gruppe Jugendlicher zerstörte fremdes Eigentum - Polizei erfolgreich - vor 1 Stunde

OETTINGEN - An zwei Sonntagabenden im Oktober und im November haben junge Leute in Oettingen fremdes Eigentum zerstört. Die Taten führten zu einer erheblichen Beunruhigung der Bevölkerung. Jetzt meldet die Nördlinger Polizei in beiden Vandalismus-Fällen Ermittlungserfolge.

Polizeichef Walter Beck stellt fest: "Ich bin sehr froh, dass sich unser Aufwand in dieser Angelegenheit bezahlt gemacht hat." © colorbox.com



Wie die Ordnungshüter berichten, trieb am 8. Oktober eine Gruppe von sechs bis sieben Jugendlichen kurz vor Mitternacht ihr Unwesen im Hofgarten in der Nähe der Mittelschule. Insgesamt wurden entlang des dortigen Fußwegs beidseitig 15 Straßenleuchten beschädigt, der Sachschaden wurde mit mehreren Tausend Euro beziffert. Ein Zeuge berichtete damals, dass mindestens ein junger Mann aus einer Gruppe heraus gegen Parklaternen schlug; ein zweiter junger Mann wollte ihn offensichtlich zurückhalten. Allerdings war dem Zeugen nur eine sehr vage Beschreibung der beiden Männer möglich.

Sechs Wochen später, ebenfalls an einem Sonntagabend, zeichnete die Videoüberwachung der Raiffeisenbank in der Königsstraße eine Gruppe von mehreren Jugendlichen auf, welche im Vorraum der Bank ein Trinkgelage abhielten. Die Jugendlichen beschädigten während ihres Aufenthalts in der Bank die Kunststoffablage des Geldautomaten, verdreckten den Zugangsbereich und zerstörten einen Bewegungsmelder im Hinterhof der Bank an. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungen der Polizei gestalteten sich in beiden Fällen zunächst sehr schwierig, da die ersten Zeugenhinweise spärlich waren und die Beschreibung der Tatverdächtigen ebenfalls nicht maßgeblich weiter geholfen hat. Polizeichef Walter Beck: "Nachdem die beiden Taten in Oettingen für spürbare Beunruhigung gesorgt hatten, setzten wir eine Arbeitsgruppe ein. Zunächst ging es darum zu erfahren, welche Jugendlichen in den fraglichen Nächten in Stadtgebiet unterwegs waren."

Aufgrund des Zeugenaufrufs in den Medien gingen zunächst im Hinblick auf die Sachbeschädigung im Park einige Hinweise ein, die sich auf eine der Polizei bekannte Jugendgruppe konzentrierten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen mussten alleine in diesem Fall knapp 20 Personen, unter anderem auch die Jugendlichen, die der besagten Gruppe zuzuordnen sind, als Zeugen vernommen werden. Es stellte sich allerdings heraus, dass die Befragten für die Verwüstung im Stadtpark nicht in Frage kamen.

Da im Falle der Sachbeschädigung in der Oettinger Raiffeisenbank eine Videoaufzeichnung gesichert werden konnte, kam bei den Ermittlern Hoffnung auf. Denn es war nicht auszuschließen, dass hier ein Zusammenhang mit der Laternenbeschädigung hergestellt werden kann.

Aufgrund der vorliegenden Bilder beschränkte sich die Polizei zu Beginn auf Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet von Oettingen, insbesondere im Umfeld der Schulen. Auch in diesem Fall wurde eine Vielzahl von Zeugen gehört, aber keine der Aussagen halfden Beamten weiter. Der entscheidende Hinweis kam dann von einem Nördlinger Polizeibeamten, der auf den gesicherten Bildern einen jungen Mann wiedererkannte, mit dem er in einer anderen Ermittlungsangelegenheit zu tun hatte.

Die Spur führte nach Nördlingen und Wemding und schließlich zur Ermittlung von zwei Tatverdächtigen. Die beiden sind 15 beziehungsweise 17 Jahre alt und haben zwischenzeitlich ihre Tat zugegeben.

Nahezu zeitgleich wurden bei den Vernehmungen zum "Laternenfall" zwei Namen von jungen Männern bekannt, die in der Tatnacht ebenfalls im Stadtpark unterwegs waren. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu zwei jungen Nordriesern (20 und 21 Jahre alt), von denen sich der ältere zwischenzeitlich geständig zeigte und die Sachbeschädigung an den Laternen einräumte.

Polizeichef Walter Beck stellt fest: "Ich bin sehr froh, dass sich unser Aufwand in dieser Angelegenheit bezahlt gemacht hat." Die Kollegen hätten sehr engagiert und hartnäckig ermittelt und auch bei den Ermittlungen sehr gute Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren. Auch der Hauptzeuge habe der Polizei weitergeholfen, weil er sich trotz der spärlichen Beschreibung sicher war, dass er den Hauptverdächtigen auf jeden Fall wiedererkennen würde. Dieses Erinnerungsvermögen habe sich schließlich bestätigt.

