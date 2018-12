Der Sturm in der Nacht auf Montag hat das Bahnhofsgebäude in Gunzenhausen in Mitleidenschaft gezogen. Das Blechdach erwischte es schwer. Während der Aufräumarbeiten war der Vorplatz gesperrt. Auch in Weißenburg gab kleinere Schäden durch umgekippte Bäume. © Wolfgang Dressler