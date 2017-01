Nächtliches Treiben in Mitteleschenbach

MITTELESCHENBACH - „Woldschebberer-Fosnocht – ein Dorf in der Nacht, eine Sage erwacht“ — unter diesem Motto laden die Mitteleschenbacher Narren alle Freunde des fastnachtlichen Brauchtums ein zum großen Nachtumzug am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr am Mitteleschenbacher Dorfplatz.

Die Mitteleschenbacher „Woldschebberer veranstalten am Samstag, 7. Januar, einen großen Nachtumzug. © privat



24 traditionelle Brauchtumsgruppen und vier Guggenmusiken zeigen die Vielfalt an Masken und Kostümen der Region. Nach dem Umzug geht es auf Zeitreise „in die Vergangenheit unserer Heimat“, kündigen die „Woldschebberer“ an. Denn am Ort des Geschehens, dem Dorfplatz am Gänswosn, konnte ein Bauer der Sage nach, auf seinem Schemel aus neunerlei Holz kniend, das wilde Heer – einen furchterregenden Geisterzug – vorbeibrausen sehen.

„Diejenigen, die mutig genug sind, diesem Ereignis beizuwohnen, und den Sturm des absonderlichen Zuges unversehrt überstanden haben, können den ausgestandenen Schrecken mit Bier hinunterspülen, gut essen und ausgelassen feiern.“ Die Mitteleschenbacher „Woldschebberer“, deren Figuren ihren Ursprung in den guten und bösen Geistern des wilden Heeres haben, wie es im Heimatbuch beschrieben ist, und diese Sage zum Leben erwecken, freuen sich auf zahlreichen Besuch.