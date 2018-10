Neue Gesichter beim Heim-Debüt des TV

Handball, Bezirksliga: Gunzenhausen erwartet heute Abend SG Kernfranken II - 06.10.2018 07:34 Uhr

GUNZENHAUSEN - Die Handballer des TV Gunzenhausen laden zum ersten Heimspiel der neuen Bezirksligasaison. Ab 19.30 Uhr ist die zweite Mannschaft der SG Kernfranken in der Spiel- und Sporthalle zu Gast.

Die SG Kernfranken II ist im Anflug auf die Gunzenhäuser Stephani-Halle. In der vergangenen Saison war das beim 43:27 eine klare Angelegenheit für den TV (Bild). Doch aktuell sehen die Vorzeichen anders aus. © Foto: Mathias Hochreuther



Im Vergleich zur erfolgreichen Vorsaison gab es bei den "Gunners" ja einige personelle Änderungen, hinzu kam noch eine Vorbereitungszeit, die diesen Namen nicht verdient hat. So konnte bedingt durch Renovierungen an beiden Turnhallen in Gunzenhausen, kein vernünftiges Handballtraining stattfinden (wir berichteten).

Unter diesen ungünstigen Vorzeichen wurde in den letzten Tagen und Wochen an einer schlagkräftigen "ersten Sechs" gearbeitet, die heute alles daran setzen wird, es dem Gast so schwer wie möglich zu machen. Der Auftakt des TV ging ja bei der deutlichen 22:35-Niederlage in Rothenburg vor zwei Wochen daneben. Das wichtigste Ziel ist laut Trainer Christian Rieger in diesem Jahr allerdings kein Punktestand und keine Platzierung, sondern viel mehr wird Wert auf die Integration junger Talente aus der eigenen Jugend gelegt

Die Spielgemeinschaft aus den Vereinen TV Heilsbronn und TSV Lichtenau kommt mit dem Selbstbewusstsein aus einem 26:24-Sieg gegen die HG Ansbach II nach Gunzenhausen. Das junge Kernfranken-Team konnte bereits in der vergangenen Spielzeit durch sein schnelles Spiel überzeugen und setzt verstärkt auf den siebten Feldspieler. Wenn sich Gunzenhausen schnell findet, das Abwehrsystem zu einem Bollwerk zusammenrückt und der Angriff strukturiert und schlagkräftig bei der Sache ist, sollte es möglich sein, die ersten Punkte auf das Konto zu bekommen.

Der Handball-Tag in der Stephani-Halle wird aber bereits um 15.30 Uhr eröffnet. In der ÜBL erwarten die C-Juniorinnen den TV Heroldsberg. Um 17.30 Uhr bekommen es die B-Juniorinnen in der ÜBOL mit der TS Herzogenaurach zu tun, alle weiteren Jugendmannschaften des TV treten an diesem Wochenende auswärts an.

Zu einer Premiere kommt es morgen an gleicher Stelle ab 18 Uhr: Die nach fünf Jahren Abstinenz wieder gemeldete zweite Männermannschaft bestreitet ihr erstes Saisonspiel in der Bezirksklasse 1 gegen die SG Kernfranken III. Verantwortlich für die Mannschaft sind Jürgen Kött und Holger Wittmann. Die Truppe besteht aus ehemaligen Akteuren der "Ersten" sowie nachrückenden Jugendspielern. Und für diese soll die "Zweite" auch eine Brücke zum Bezirksligateam sein.