Mit einem neuen Rekord kommt der Seenlandmarkt auf der Badehalbinsel bei Absberg am Brombachsee daher: 125 Aussteller präsentieren heuer ihre handgemachten Produkte — so viele wie noch nie. Um so mehr ist der Markt auch in seiner siebten Auflage ein Ort zum Erholen, Staunen, Ausprobieren, Genießen und natürlich auch zum Einkaufen, wovon die vielen gut gefüllten Tüten und Taschen zeugen, die die Besucher auf dem Nachhauseweg mit sich tragen. Er hat sich bestens etabliert und gilt mehr als 10000 Gästen als eines der publikumsstärksten Events, die das Fränkische Seenland zu bieten hat. Geöffnet ist der Markt am Samstag, 17. Juni, bis 20 Uhr und am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 18 Uhr. © Erich Neidhardt