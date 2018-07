Neuer Spielplatz für Großtagespflege in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Mit der Inbetriebnahme eines eigenen Spielplatzes ist das Angebot der Großtagespflege für Kinder bis zum Kindergartenalter komplett. Im Rahmen eines Pressegespräches wurde der Spielplatz im Herzen der Kernstadt vorgestellt.

Freuten sich über den gelungenen Spielplatz für „Die kleinen Strolche“: (von links) Wolfgang Riedel, Wolfgang Schmidt, gfi-Leiter für Westmittelfranken, bisherige Einrichtungsleiterin Lena Webel, Bürgermeister Karl-Heinz Fitz und Erzieherin Rebekka Oechslein sowie einige Kinder der Großtagespflege. Foto: Reinhard Krüger



Leano, Johanna und Emilia können es kaum erwarten. Mit ihren kleinen Füßen klettern sie den Turm hoch, rutschen begeistert hinunter, legen sich miteinander in die Nestschaukel und beäugen noch etwas kritisch das kleine Wipptier. Der Haken dabei: sie müssen sich gut festhalten, weil der Wipp-Igel sich nach allen Seiten hin biegen kann. Dabei sind sie nicht allein. Eine pädagogische Kraft ist immer in der Nähe, um einzugreifen, wenn es nötig erscheint. Dann doch lieber in den großzügig dimensionierten Sandkasten und mit kleinen Formen einen Kuchen backen. Ein großer Baum bietet viel Schatten und damit keine Unbefugten reinkommen, ist das Spielgelände mit einem Zaun und Tür gut gesichert.

Hier in der Bühringerstraße 13 mitten in der Stadt gelegen, unterhält die Gesellschaft für berufliche und soziale Integration, kurz gfi genannt, seit eineinhalb Jahren eine Großtagespflege für Kinder unter drei Jahren.

Die gfi ist Mitglied im Bundesverband für Kindertagespflege und ihr Spitzenverband ist "Der Paritätische". Zu früheren Zeiten unterhielt an gleicher Stelle die Evangelische Kirchengemeinde einen Kindergarten, die Jugendhilfeeinrichtung Bezzelhaus ist in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Aus dem ehemaligen Brachland entstand nun in den letzten Monaten eben dieser Spielplatz für die Kleinsten der Kleinen. Mit der Großtagespflege "Die kleinen Strolche" bietet die Stadt Gunzenhausen die elfte Einrichtung für Kinderbetreuung an und verfügt insgesamt über 632 Plätze, so Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Die Verantwortlichen waren alle "Feuer und Flamme", als sie eine ähnliche Einrichtung in Roth in Augenschein nahmen, erzählte der Bürgermeister, und letztlich segnete der Stadtrat dieses besondere Zusatzangebot ab.

Das Bauamt der Stadt hat die hochwertigen Spielgeräte (rund 10 000 Euro) nun von den Bauhof-Mitarbeitern aufstellen lassen. Zur Realisierung des neuen Spielplatzes trug auch eine großzügige Spende einer Unternehmerfamilie aus Gunzenhausen bei: Wolfgang und Edith Riedel feierten beide ihren 40. Geburtstag und wollten mit einer Spende über 1500 Euro "regional und sozial" etwas Gutes leisten.

Kindheitspädagogin Lena Webel hat als verantwortliche Leiterin die Einrichtung seit einem Jahr mit aufgebaut und wechselt demnächst innerhalb des Unternehmens in eine andere Position. Ihre Nachfolgerin ist Erzieherin Rebekka Oechslein. Wolfgang Schmidt, Westmittelfrankens gfi-Leiter, freute sich über die gute Partnerschaft mit der Stadt Gunzenhausen durch ein Projekt, "das noch nicht so bekannt ist". "Mit Roth hat es begonnen", sagte er, und das hätte eine Signalwirkung gehabt.

Täglich wird gekocht

Derzeit werden 13 Kinder in der Zeit von 7 bis 18 Uhr betreut, berichtete die 25-Jährige Leiterin. Speziell für Schichtarbeitende könne das Angebot auch von 6 bis 20 Uhr ausgebaut werden. Die Einrichtung legt Wert darauf, dass Stundenkontingente individuell buchbar sind und jedes Kleinkind eine feste Bezugsperson hat. In den hellen und luftigen Räumen wird jeden Tag frisch vom Erzieherteam gekocht, um so für eine gesunde Ernährung zu sorgen.

Außerdem können Eltern in der ersten Zeit gerne mit dabei sein, um die Eingewöhnungszeit ihrer Kinder zu erleichtern, sagt Erzieherin Rebekka Oechslein.

