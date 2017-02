"Night of the Dance" kommt nach Gunzenhausen

Irische Lebensfreude auf der Stadthallenbühne erleben - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Am Dienstag, 21. Februar 2017, kommt das Ensemble "Night of the Dance" mit seiner Show "Irish Dance reloaded" in die Gunzenhäuser Stadthalle. Südamerikanische Leidenschaft gepaart mit irischem Temperament — Was daraus entsteht ist ein atemberaubendes Bühnenfeuerwerk. "Irish Dance reloaded" ist Perfektion, Leidenschaft und pure Energie.

Das Ensemble „Night of the Dance“ zeigt seine Show „Irish Dance reloaded“ in der Gunzenhäuser Stadthalle. © Veranstalter



Erstmals werden in einer deutschen Bühnenfassung die schönsten und bekanntesten Tanzszenen des irischen Stepptanzes im Stil von Riverdance, Celtic Tiger, Lord of the Dance, Feet of Flames oder Celtic Woman mit schwindelerregenden Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe "Pura Vida" kombiniert. Im Verlauf des 90-minütigen Programms zieht sich der irische Stepptanz klassisch und modern interpretiert wie ein roter Faden durch den Abend.

Die irische Lebensfreude sprüht aus jeder Szene. Das Publikum erlebt live und zum Greifen nah, wie die Erde bebt, wenn unzählige Füße absolut synchron und in mitreißendem Rhythmus auf den Boden donnern. Tickets sind bereits jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.