NN-Wanderreporter: Erste Etappe führte nach Gunzenhausen

Auftakt führt unseren Redakteur am Altmühlsee entlang - 31.07.2017 18:31 Uhr

MUHR AM SEE - Matthias Kronau geht auf die erste Etappe der großen Wanderreporter-Serie der Nürnberger Nachrichten. Am Montag ist er in Muhr am See im Landkreis Gunzenhausen gestartet, abends wird er Gunzenhausen erreichen. Mit unserem Live-Ticker begleiten Sie den passionierten Wanderer hautnah auf seiner Tour - bei traumhaftem Sommerwetter.

Bilderstrecke zum Thema Von Muhr am See nach Gunzenhausen: NN-Wanderreporter auf Tour Von Muhr am See nach Gunzenhausen: NN-Wanderreporter Matthias Kronau ist am Montag in Muhr am See zur großen Wandertour gestartet. Sein Weg führte ihn von der Altenmuhrer Kirchweih über Laubenzedel nach Gunzenhausen. Auf dem Weg begegnete er Kerwaburschen und Störchen.



Die Route der NN-Wanderreporter Für eine größere Ansicht, die Karte anklicken

