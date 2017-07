NN-Wanderreporter: Erste Etappe in Muhr am See gestartet

Auftakt führt unseren Redakteur am Altmühlsee entlang - vor 45 Minuten

MUHR AM SEE - Matthias Kronau geht auf die erste Etappe der großen Wanderreporter-Serie der Nürnberger Nachrichten. Am Montag ist er in Muhr am See im Landkreis Gunzenhausen gestartet, abends wird er Gunzenhausen erreichen. Mit unserem Live-Ticker begleiten Sie den passionierten Wanderer hautnah auf seiner Tour - bei traumhaftem Sommerwetter.

Verfolgen Sie die NN-Wanderreporter in der Zeitung, auf www.nordbayern.de/wanderreporter und auf Facebook/nn-wanderreporter.

nn