Von Muhr am See nach Gunzenhausen: NN-Wanderreporter Matthias Kronau ist am Montag in Muhr am See zur großen Wandertour gestartet. Sein Weg führte ihn von der Altenmuhrer Kirchweih über Laubenzedel nach Gunzenhausen. Auf dem Weg begegnete er Kerwaburschen und Störchen.