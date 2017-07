NN-Wanderreporter: Von Gunzenhausen nach Heidenheim

Auf der zweiten Etappe führt der Weg Richtung Süden - vor 43 Minuten

GUNZENHAUSEN - Eine Woche, vier Etappen: Soweit die Eckdaten für den NN-Wanderreporter. Mit der Strecke von Muhr am See nach Gunzenhausen hat Matthias Kronau am Montag den Anfang gemacht, heute wartet die nächste Herausforderung auf ihn: Eine Wanderung bis nach Heidenheim, und das bei Temperaturen von über 30 Grad.

Die Bilder der ersten Etappe von Muhr am See nach Gunzenhausen:

