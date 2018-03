Nostalgiebahn ist an Ostern nach Gunzenhausen unterwegs

Von Nördlingen geht es unter Dampf auf große Fahrt - Fahrradmitnahme möglich - vor 4 Minuten

GUNZENHAUSEN - Am Osterwochenende, 30. März bis 2. April, eröffnet das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen seine diesjährige Dampfsaison. Dann werden in diesem Jahr zum ersten Mal die Dampfzüge zwischen Nördlingen und Gunzenhausen unterwegs sein.

Mit dem Dampfzug geht es von Nördlingen nach Gunzenhausen. Foto: ab



Am Osterwochenende ist das Museum am Karfreitag und Karsamstag von 12 bis 16 Uhr und Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag, 1. April, und Ostermontag, 2. April, werden in diesem Jahr zum ersten Mal Dampfzüge des Bayerischen Eisenbahnmuseums zwischen Nördlingen und Gunzenhausen unterwegs sein. Sie befahren die im Jahr 1849 als Teil der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn eröffnete und sanft in die Landschaft eingebettete Bahnstrecke von Nördlingen über Oettingen und Wassertrüdingen nach Gunzenhausen. Fahrkarten sind am Fahrtag beim Schaffner erhältlich. Fahrräder werden kostenlos im Gepäckwagen mitgenommen.

Weitere Informationen zum Fahrplan unter Telefon 09081/24309 oder www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de.