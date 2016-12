Obermögersheim: Motorrad lag im Graben

Das herrenlose Gefährt war bereits im September entstempelt worden - vor 1 Stunde

OBERMÖGERSHEIM - Ein Motorrad im Straßengraben entdeckte eine Verkehrsteilnehmerin am 2. Weihnachtsfeiertag früh morgens um 7 Uhr auf der Straße zwischen Obermögersheim und Geilsheim. Sie verständigte die Polizei.

Ein herrenloses Motorrad im Graben beschäftigte die Polizei am 2. Weihnachtsfeiertag. © Marianne Natalis



Ein herrenloses Motorrad im Graben beschäftigte die Polizei am 2. Weihnachtsfeiertag. Foto: Marianne Natalis



Die eingesetzte Streife aus Dinkelsbühl stellte fest, dass an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Deren Recherche ergab, dass das Fahrzeug im September entstempelt worden war und deshalb nicht auf öffentlichem Verkehrsgrund hätte genutzt werden dürfen.

Das Motorrad gehört einem 51-Jährige. Der stellte, als die Polizei bei ihm vor der Haustüre stand, verwundert fest, dass die Schlüssel nicht mehr am Schlüsselbrett hingen. Schnell richtete sich der Fokus der Polizeibeamten auf den 18-jährigen Sohn.

Dieser wurde geweckt und gestand, am Vortag die Schlüssel unerlaubt an sich genommen zu haben, um mit dem Motorrad zum Fußball-Mitternachtsturnier nach Wassertrüdingen zu fahren. Auf der Heimfahrt am frühen Morgen blockierte aus technischen Gründen das Hinterrad.

Daraufhin stellte der junge Mann das Krad im Straßengraben ab, ging nach Hause und legte sich schlafen. Er wird sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz für Kfz, der Abgabenordnung und dem Strafgesetzbuch stellen müssen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.