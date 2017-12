Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Gunzenhäuser Trödelmarkt zieht Besucher an Ein 1. Advent ohne Wintertrödelmarkt in Gunzenhausen ist eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellbar. Seit Jahrzehnten wird an diesem Sonntag in der Altmühlstadt kräftig gefeilscht, und so mancher Schnäppchenjäger kommt dabei voll auf seine Kosten.

Es schneit, es schneit! Gunzenhausen ist überzuckert Für die Kinder ist der erste Schnee des Winters immer etwas ganz besonderes und so dürften die Flocken heute morgen so manchem kleinen Gunzenhäuser einen freudigen Jauchzer entlockt haben. Auch in Ramsberg und Langlau wurden die grünen Felder etwas weißer.