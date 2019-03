Jubel, Trubel, Heiterkeit: Dank angenehmer Temperaturen lockte der Mitteleschenbacher Faschingsumzug wieder rund 12.000 Schaulustige in die Mönchswaldgemeinde.

Auch in Ornbau herrschte am Faschingssonntag Ausnahmezustand: Hunderte Narren schmissen sich in pfiffige Kostüme und begossen feucht-fröhlich die fünfte Jahreszeit.