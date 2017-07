In Frickenfelden entsteht ein neues Baugebiet mit rund 50 Bauplätzen. Derzeit wird dort kräftig an der Kanalisation gearbeitet.

Zwei Tage lang hieß es in Wolframs-Eschenbach: Zurück in die 1950er und 1960er Jahre. Mit Musik, Kleidung und einer großen Oldtimer-Parade war die Altstadt von Kopf bis Fuß auf Rockabilly und Petticoats eingestellt.

Gleich zweimal schrillten am Samstag Nachmittag bei den Feuerwehren rund um Streudorf die Alarmglocken: Zunächst war ein Getreidefeld bei Höhberg in Brand geraten, Stunden später das gleiche Spiel nahe Streudorf, nur dass hier auch noch eine Quaderballenpresse Feuer gefangen hatte.

Da ist Fahrpraxis gefragt: Der 100 Tonnen wiegende Schwertransporter steuert das kleine Wolfsbronn am Fuße des Hahnenkamms an. Am Ende wird es doch ein bisschen eng.