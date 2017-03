Ordentliches Jahr für Sparkasse Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Die anhaltende Niedrigzinsphase und weiter steigende regulatorische Anforderungen beispielsweise bei der Kreditvergabe stellen die Bankenlandschaft vor besondere Herausforderungen. Diese Entwicklungen sind auch an den Vereinigten Sparkassen Gunzenhausen nicht spurlos vorübergegangen. Dennoch hat das regional ausgerichtete Kreditinstitut "ein ordentliches und stabiles Jahr 2016 hinter sich", wie Vorstandsvorsitzender Burkhard Druschel und Vorstandsmitglied Jürgen Pfeffer bilanzieren.

Vorstandsvorsitzender Burkhard Druschel (rechts) und Vorstandsmitglied Jürgen Pfeffer mit zwei Mitarbeiterinnen an einem der Kundenschalter. Die beiden Direktoren nehmen gerade eine WhiteCard und eine EC-Karte entgegen. © Foto: Sparkasse



In einem Pressegespräch skizzierten die beiden Direktoren die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr und richteten auch den Blick auf die anstehenden Maßnahmen. Eine Bankenhochzeit, wurde dabei deutlich, ist nicht in Sicht. "Unser Ziel ist es, eine stabile Mittelfeld-Sparkasse in Eigenständigkeit zu bleiben", sagte Druschel. Nicht gerüttelt wird auch an der Zahl der Geschäftsstellen. Sie bleibt mit zehn Niederlassungen stabil. Dazu kommt eine Selbstbedienungsfiliale. "Wir werden auch weiterhin bemüht sein, unsere Privatkunden von Negativzinsen zu verschonen, auch wenn die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank dies nicht leichter macht", versicherten Druschel und Pfeffer.

Wie die beiden Direktoren ankündigten, müssen sich die Sparkassenkunden heuer allerdings in anderen Bereichen auf Veränderungen einstellen. So werden an einzelnen Standorten im April vor dem Hintergrund des Kostendrucks sowie des veränderten Kundenverhaltens wie etwa die hohe Nutzung des Online-Bankings und des Kunden-Service-Centers die Öffnungszeiten in einigen Niederlassungen angepasst. Neue Geschäftszeiten gelten dann in den Filialen Heidenheim, Markt Berolzheim, Dittenheim, Ostvorstadt in Gunzenhausen, Absberg, Muhr am See, Merkendorf und Wolframs-Eschenbach. Alles beim Alten bleibt in Mitteleschenbach und in der Hauptstelle am Gunzenhäuser Marktplatz. Die geänderten Öffnungszeiten beziehen sich ausschließlich auf die personenbezogenen Dienstleistungen am Schalter und nicht auf die Beratungstätigkeit, wie Druschel und Pfeffer betonen. Außerdem könnten Bankgeschäfte weiterhin rund um die Uhr an den Terminals erledigt werden. Die neuen Öffnungszeiten leisteten einen Beitrag dazu, dass die Zahl der Filialen gehalten werden könne. Pfeffer: "Die Sparkasse bleibt bewusst in der Fläche. Den Kundenkontakt vor Ort wird es auch weiterhin geben."

Weiter kündigten die beiden Direktoren an, dass in der Hauptgeschäftsstelle in Gunzenhausen das bisherige Kassensystem verändert wird — ohne jedoch die Serviceleistungen einzuschränken. Die Sparkasse reagiere mit der Neuerung am Marktplatz auch auf die veränderte Nutzung von Überweisungen sowie Ein- und Auszahlungen am Schalter — die Anzahl hat sich in den letzten Jahren nahezu halbiert.

Möglichst einfach

Die Abwicklung der Geldgeschäfte wird zukünftig verstärkt über Selbstbedienungsgeräte erfolgen, weshalb auch ein weiterer zusätzlicher Ein- und Auszahlungsautomat installiert wird, sagte Druschel. Um den Übergang für die Kunden möglichst einfach zu gestalten, ist nach seinen Angaben eine Umstellungsphase von Mitte April bis Mitte Juli mit persönlicher Erläuterung und Unterstützung durch Sparkassen-Mitarbeiter vorgesehen. Auch danach stünden Mitarbeiter den Kunden bei der persönlichen Abwicklung von Servicetätigkeiten und Kassengeschäften helfend zur Verfügung. Zudem werde weiter in den SB-Bereich investiert.

"Wie bereits alle anderen Banken am Ort seit Jahren, so werden auch wir nun aus Kostengründen und geändertem Kundenverhalten die Kassenleistungen verstärkt durch direkte Gerätenutzung abwickeln. Selbstverständlich aber auch weiterhin mit der Möglichkeit gerade für unsere älteren Kunden, sich dabei persönlich von den Service-Mitarbeitern helfen zu lassen," erklärte Pfeffer. Beispielsweise mit einer Auszahlung über eine so genannte WhiteCard, wenn man die eigene EC- oder Kunden-Karte mal vergessen habe, oder bestimmte Stückelungen brauche.

Druschel versicherte: "Auch weiterhin wird die Sparkasse Gunzenhausen überdurchschnittlich stark in der Fläche präsent sein. An unseren aktuellen Standorten möchten wir so lange als möglich festhalten. Auch wenn es inzwischen erste Sparkassen ohne Filialen gibt."

"Wir sind bemüht, durch laufende Weiterentwicklung unserer Sparkasse die Service- und Beratungsqualität für unsere Kunden stetig auszubauen und unser Angebot den Veränderungen im Kundenverhalten anzupassen", ergänzte Jürgen Pfeffer. Dazu gehöre die Beibehaltung von bewährten Standorten, höchste Kundenzufriedenheit und umfassende Beratungs- und Serviceleistungen. In diesen Anspruch werde investiert, um die Kunden auch künftig "nachhaltig und bedarfsgerecht zu betreuen".

Ein Dank galt den aktuell 164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Sparkasse Gunzenhausen in der Region nach wie vor sehr gut positioniert ist. Das Sparkassenteam schrumpfte im letzten Jahr um vier Prozent — auch eine Folge des immer höheren Kostendrucks und der zunehmenden Digitalisierung mit mehr Online-Banking und weniger Schaltergeschäften. Druschel und Pfeffer werden weiterhin die fortschreitende Digitalisierung genauso wie die Zins- und die demografische Entwicklung genauso wie die Kundenbedürfnisse im Auge behalten und die Strukturen bei Bedarf die aktuellen Gegebenheiten anpassen.

Detailliert erläuterten die beiden Bank-Chefs bei dem Pressegespräch die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Darüber werden wir noch berichten.

