Ostheimer Dorfweihnacht zog viele Gäste an

Der Erlös der Veranstaltung geht an gemeinnützige Einrichtungen - 18.12.2016 12:33 Uhr

OSTHEIM - Eine stimmungsvolle Budenstadt zauberten die Ostheimer Vereine und einige Privatleute auf den Dorfplatz, sodass sich die zahlreichen Besucher aus Ostheim und Umgebung sichtlich wohlfühlten, zumal der Abend angenehme Temperaturen zu bieten hatte und die Fassöfen sich zusätzlich positiv auf die Laune der Gäste auswirkten.

Dekoratives, Wärmendes und Leckeres hielten Lina Schott (links) und ihr Team für die Besucherinnen und Besucher der Dorfweihnacht bereit. © Frieder Laubensdörfer



Gartenbauer, Schützen, Sportler, ELJ, Kameradschaftsverein, die Flüchtlingshelfer und Lina Schott mit ihrem Team hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um allen einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen. An den geschmückten Buden konnten sich die Besucher mit Kleinigkeiten für den Haushalt sowie dekorativen Dingen und Süßigkeiten zur Weihnachtszeit eindecken oder sich einige deftige Köstlichkeiten vom Grill schmecken lassen.

Mit einem Prolog eröffneten fünf Kinder den zehnten Dorfweihnachtsabend. Der Posaunenchor unter Leitung von Christine Schober gab danach einen kleinen Auszug aus seinem Repertoire vorweihnachtlicher Lieder.

Lena und Sonja Peschke genießen mit Melina Niederlöhner (rechts) den duftenden und wärmenden Glühwein. © Frieder Laubensdörfer



Einige Hundeführer der Rettungshundestaffel Ries nutzten die Gelegenheit, stellten ihre ausgebildeten Vierbeiner vor und gaben Interessierten einen Einblick in ihre ehrenamtliche Arbeit. Der Verein hat in den Ostheimer Wäldern bereits mehrfach Trainingseinheiten abgeleistet.

Wer sich vom Treiben am Dorfplatz zurückziehen wollte, konnte in der „offenen Abendkirche“ zwei Stunden in wohliger Wärme bei Kerzenlicht Meditatives und Besinnliches zur Vorweihnachtszeit und verschiedene Liedvorträge genießen. Ursula Kugler, Ingrid Prinner, Hannelore Ringel und Monika Schönamsgruber schafften es, mit der Auswahl der Texte eine Brücke von Jesu Geburt bis zur Gegenwart zu spannen.

Posaunen-, Kirchen- und Landfrauenchor sowie der Chor „Stimmig“ und Gerhard Luff mit Walter Pöferlein im Duett stimmten die vielen Gottesdienstbesucher musikalisch auf das nahende Weihnachtsfest ein.

Der Erlös der Ostheimer Dorfweihnacht soll wie üblich gemeinnützigen Einrichtungen zugutekommen. Lina Schott und ihr Team wollen ihre Einnahmen an „Kinderschicksale Mittelfranken“ spenden.

FRIEDER LAUBENSDÖRFER

