Ostheimer feiert seine Dorfweihnacht

Weihnachtsschmuck und besinnliche Musik auf dem Dorfplatz - vor 6 Stunden

OSTHEIM - Zur Dorfweihnacht am Samstag, 16. Dezember, erwarten die Ostheimer Vereine wieder viele Gäste aus dem Hahnenkammort und den benachbarten Ortschaften.

Die Ostheimer Vereine richten am Samstag wieder eine Dorfweihnacht auf dem Dorfplatz aus. © Frieder Laubensdörfer



In der stimmungsvollen Budenstadt am Dorfplatz bieten die gastgebenden Vereine und einige Privatleute deftige Speisen und süße Leckereien an. Außerdem können sich die Besucher mit dekorativem Weihnachtsschmuck und kleinen nützlichen Dingen für den Haushalt eindecken und an der Weihnachtsverlosung teilnehmen.

Außerdem hat sich Markus Steinhöfer aus Westheim angekündigt, der seinen Stand mit zahlreichen Bio-Produkten für Küche und Haus bestückt hat. Um 18 Uhr wird das Ostheimer Christkind die Dorfweihnacht mit einem kurzen Prolog eröffnen. Musikalisch umrahmt wird der Abend vom Posaunen- und dem Kirchenchor. Bei offenem Feuer oder unter Heizpilzen können es sich die Gäste bis nach Mitternacht gemütlich machen.

Und wer sich vom Treiben am Dorfplatz etwas zurückziehen will, kann in der beheizten "Offenen Abendkirche" einige meditative Stunden genießen. Hier trägt ein Frauenteam verschiedene Lesungen und Liedvorträge vor, Kirchen-, Landfrauenchor, Chor "Stimmig" und eine wohl präparierte Auswahl des Posaunenchors sind ebenfalls im Programm vorgesehen. Wie in den Jahren zuvor wollen die Veranstalter den Erlös nicht in die eigene Kasse wirtschaften, sondern für gemeinnützige Einrichtungen spenden.