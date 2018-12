Pädagoge und Kulturmensch: Diethelm Schoen ist tot

Ehemaliger Kommunalpolitiker war "Liberaler aus Überzeugung" - 20.12.2018 14:34 Uhr

GUNZENHAUSEN - Diethelm Schoen hat immer wieder Wohlwollen und Anerkennung erfahren, weil er für viele Menschen weit über Gunzenhausen hinaus ein vorzüglicher Gesprächspartner und Motivator war. Nun ist er im Alter von 85 Jahren nach rund anderthalbjähriger schwerer Krankheit verstorben.

Diethelm Schoen war weit über Gunzenhausen hinaus ein vorzüglicher Gesprächspartner und Motivator. Im Alter von 85 Jahren ist er verstorben. © Werner Falk



Die Schlagzeilen, die der Altmühl-Bote im Lauf der Jahrzehnte über ihn produzierte, sprechen Bände. Da war die Rede von einem "Liberalen aus Überzeugung", auch seine "soziale Verantwortung" wurde herausgestrichen, und nicht zuletzt war das Schlagwort "Kultur und mehr" auf ihn gemünzt. Diethelm Schoen hat immer wieder Wohlwollen und Anerkennung erfahren, weil er für viele Menschen weit über Gunzenhausen hinaus ein vorzüglicher Gesprächspartner und Motivator war. Nun ist er im Alter von 85 Jahren nach rund anderthalbjähriger schwerer Krankheit verstorben. Man hatte ihn bereits schmerzlich vermisst, etwa im Waldbad, wo er lange Zeit Stammgast war und jedem Bekannten einen freundlichen Gruß zurief.

Schoen wurde in Oberschlesien geboren. In Berching legte er das Abitur ab. Als junger Mann eiferte er dem Vater nach, einem Volksschullehrer. Er studierte in Erlangen, und seine erste Anstellung nach dem Referendariat führte ihn zum Simon-Marius-Gymnasium (damals noch Oberrealschule). Er unterrichtete Deutsch, Geschichte und Erkunde. Sein Berufsverständnis war darauf ausgelegt, die ihm anvertrauten jungen Leute zu prägen und anzuspornen, nicht zu bevormunden oder gar stromlinienförmig zu machen. Diethelm Schoen hat tatsächlich bis zum Ruhestand 1997 ganze Schülergenerationen durchs Gymnasium geschleust, er war eine Institution am SMG.

Schon früh zog es ihn in die FDP und in die Kommunalpolitik. Dem Stadtrat gehörte er von 1967 bis 2008 an. Dass er meist allein das Fähnlein der Liberalen hochhalten musste, störte ihn nicht im geringsten. Das Studium von Akten, seitenlangen Sitzungsvorlagen und noch dickeren Haushaltsplänen überließ er gerne anderen, dafür brachte er sich mit Witz und Verstand ein, wenn es um das große Ganze, um Menschliches und um Kunst und Kultur ging. Nicht ohne Grund amtierte er mit Herz und Leidenschaft als Kulturreferent (1978 bis 1990). Dieses Amt wurde danach abgeschafft, doch im Grunde blieb Schoen auch in all den Jahren danach der städtische Kulturmensch und Ansprechpartner, wenn es um das Geistesleben in der Altmühlstadt ging.

Auch als langjähriges Mitglied des Kreistags (1972 bis 1996 und 2002 bis 2008) war er gestaltend tätig. Seine besondere Hochachtung galt dabei Landrat Dr. Karl Friedrich Zink. Es standen gerade in den Aufbaujahren viele Entscheidungen über Krankenhäuser und Schulen an.

Die Aufzählung von Ämtern und Jahreszahlen trifft aber nicht den eigentlichen Kern des Menschen Diethelm Schoen. Was ihn auszeichnete, war eine gewisse Leichtigkeit des Seins. Er kam gerne gutgelaunt daher, hatte einen markanten Spruch oder Witz auf den Lippen und erwartete von seinen Gesprächspartnern einen gewitzten und humorvollen Diskurs, mit dessen Hilfe man die Verhältnisse und Entwicklungen, sei es die Politik, das jüngste Kulturereignis oder die große Zeitgeist-Debatte in Deutschland, besser geistig einordnen konnte. Solche Diskussionen liebte er, und dabei respektierte er immer abweichende Meinungen, ja, sie schienen ihm sogar mehr zu interessieren als die eigene. Dass Schoen sehr gebildet war, über ein breites Wissen verfügte, auch im höheren Alter noch sehr viel las, versteht sich dabei von selbst. Doch nie ließ er den anderen spüren, dass er sich, was den Intellekt anging, auf einer höheren Stufe wähnen könnte. Geistreich, dieses Attribut traf auf den Menschen und Politiker wahrlich zu. Dass er ein treuer Freund des Nürnberger Opernhauses und der Gunzenhäuser Stadtbücherei war, sei hier nur am Rande vermerkt.

Seine Freundlichkeit, seinen mit Ironie gewürzten Humor und sein Wissen brachte er auch gerne als Stadtführer ein. Wer mit ihm durch die Altstadt schlenderte, erlebte eine anregende Zeit weit über das Aufzählen von Jahreszahlen hinaus.

Seine Partei FDP hat ihr treues und bekanntes Mitglied (FDP-Ortsvorsitzender, Mitarbeit im Kreisvorstand, Landtagskandidatur) mehrfach geehrt, zuletzt war das Anfang dieses Jahres mit der Verleihung der Theodor-Heuss-Medaille der Fall. Der Dank für 50 Jahre bei den Liberalen sollte so zum Ausdruck gebracht werden — in Wirklichkeit waren es bereits 52 Jahre.

Über Diethelm Schoen könnte man noch viel erzählen, hier noch zwei ganz persönliche Erfahrungen. Er erzählte gerne über seine Anfangszeit in Gunzenhausen, als das Städtchen noch arg zurückgeblieben wirkte. Gerade am Bahnhof angekommen, wähnte er sich im falschen Film — wo war er denn hier gelandet? Bekanntlich hatte seine Begegnung mit Gunzenhausen keine abschreckende Wirkung auf ihn. Als Stadtrat sorgte er mit dafür, dass sich die öffentlichen Verhältnisse entscheidend besserten.

Außerdem: Nach Theatervorstellungen in der Stadthalle war er geradezu begierig darauf, Meinungen von anderen einzuholen. Wie war denn nun das Stück? Er suchte dann nach treffenden, prägnanten Worten, und wenn diese geäußert worden, von wem auch immer, war er mehr als zufrieden. Er war eben ein Freund, ja ein Liebhaber der deutschen Sprache. Um Diethelm Schoen trauern seine Frau und seine drei Kinder. Die Trauerfeier zur Einäscherung ist am heutigen Freitag um 15 Uhr auf dem Alten Friedhof.

WOLFGANG DRESSLER