Sofas, Schränke, Waschmaschinen, Krimskrams: Im August eröffnet die Flüchtlingshilfe Wald in Gunzenhausen ein Möbellager. Einkaufen kann hier jeder, der wenig Geld hat - oder auf Gebrauchtes mit Charme steht. Wir haben uns in der ehemaligen Werkstatt in der Jahnstraße umgeguckt.

Es scheint, als wache ein guter Geist über das Kapellfest in Hechlingen am See: Pünktlich zur Eröffnung verzogen sich die Regenwolken endgültig, so dass auch heuer wieder bis in die Nacht gefeiert wurde.