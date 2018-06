Pfofeld ist seit Montag ein Silber-Dorf

Ergebnis des Dorf-Landesentscheids steht fest — Renner: "Wir freuen uns darüber" - vor 3 Stunden

GUNZENHAUSEN - Die Landessieger des 26. Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" stehen fest. Die Goldmedaillen gehen an Gestratz (Landkreis Lindau), Hellmitzheim (Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen) und Niederwinkling (Landkreis Straubing-Bogen). Pfofeld wurde mit Silber bedacht.

Alles gegeben, alle engagiert für das große Ziel: Bürgermeister Willi Renner, hier mit Aktiven des Kulturvereins bei den abschließenden Worten an die Landeskommission, ist mit seinen Pfofeldern mehr als zufrieden. © Wolfgang Dressler



Wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber gestern mitteilte, werden die drei Golddörfer Bayern im nächsten Jahr beim Bundesentscheid vertreten. Neben Pofeld erhalten eine Silbermedaille: Asten (Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein), Harsdorf (Landkreis Kulmbach), Lam (Landkreis Cham) und Oberleiterbach (Landkreis Bamberg). Unter den sieben Bronze-Dörfern ist Binzwangen, das zum Markt Colmberg im Landkreis Ansbach gehört. Insgesamt hatten 15 Dörfer am Landesentscheid teilgenommen.

Die Ministerin wird allen 15 Siegerdörfern ihre Preise am 24. November in Veitshöchheim bei der Abschlussfeier überreichen.

Eine 18-köpfige Bewertungskommission hatte die Siegerdörfer aus allen Regierungsbezirken intensiv begutachtet. Pfofeld war am vergangenen Mittwoch an der Reihe. Insgesamt hatten sich am Wettbewerb 237 Dörfer aus dem ganzen Freistaat beteiligt. Die Ministerin bezeichnete den Dorfwettbewerb als "die bedeutendste Bürgerinitiative Bayerns". Er trage dazu bei, die Lebensqualität in den Gemeinden zu verbessern. In mehr als 50 Jahren haben sich über 27 000 bayerische Dörfer daran beteiligt. Während in den Nachkriegsjahren der Wettbewerb noch von der Verbesserung des äußeren Erscheinungsbilds der Dörfer geprägt wurde, liegen die Schwerpunkte heute auf den Themen Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit, Ökologie und Wirtschaft. Bürgermeister Willi Renner zeigte sich gestern mehr als zufrieden mit dem Abschneiden von Pfofeld. Man habe bei der Präsentation wirklich alles gegeben. Der Tag sei sehr gut gelaufen, besser sei es nicht vorstellbar. Besonders erfreulich sei die starke Resonanz des Wettbewerbs in der Bevölkerung. Zum Ende des Besuchs der Kommission seien sehr viele Bürger im Gemeindezentrum und davor versammelt gewesen — das spreche für sich. Deshalb sein Fazit zu Silber: "Wir freuen uns darüber. Gold hat man nicht unbedingt erhoffen können, denn von 15 Dörfern können nun einmal nicht alle Gold bekommen."

Insgeheim hatte Renner am Mittwoch aus den Zwischentönen herausgehört, dass es für Gold wohl schwerlich reichen würde. Da ging es etwa ums Nahwärmenetz, das an zwei Biogasanlagen dranhängt. Diese Anlagen werden teils mit Mais betrieben — was die Jury mit Zurückhaltung aufnahm. Zum anderen wurden im Abschlussgespräch die unterschiedlichen Baumaterialien in Pfofeld angesprochen, sei es für Höfe, Einfriedungen oder die Gebäude selbst. Hier kann Renner nur feststellen, dass die Auswahl der Materialien sich im Lauf der Jahrzehnte gewandelt hat, und das oft aus gutem Grund. Was vor 30 Jahren gang und gäbe war, sei heute teils gar nicht mehr zu bekommen. Die Unterschiedlichkeit könne man deshalb niemandem zum Vorwurf machen.

Wolfgang Dressler Altmühl-Bote E-Mail