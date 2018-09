Polit-Prominenz zu Gast in Gunzenhausen

Grüne bieten Katharina Schulze auf, die SPD Natascha Kohnen - vor 53 Minuten

GUNZENHAUSEN - Die SPD-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Natascha Kohnen, lädt am Samstag, 15. September, zu "Kohnen plus mit Ralf Stegner" ein. Auch der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, und die Spitzenkandidatin der Bayern-Grünen, Katharina Schulze, machen einen Abstecher in die Region.

Keine Ego-Shows: SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen. © dpa



Der Adressat ihrer Worte aus der Veranstaltungseinladung ist unschwer zu erkennen: "Weniger Ego-Show" fordert Natascha Kohnen dort. Ihre Worte dürften sich an ihre politischen Gegner, allen voran an Markus Söder und dessen CSU richten. "Mehr Ernsthaftigkeit, weniger Angstmacherei und mehr praktische Lösungen für die Probleme, die wir in unserem wohlhabenden Land trotz allem haben", fordert Kohnen stattdessen.

Und dafür will sich die SPD-Spitzenkandidatin und Parteivize einsetzen. Die Diplom-Biologin und ehemalige Lektorin arbeitete einst an naturwissenschaftlichen Schulbüchern für den Freistaat. Jetzt will sie sich nicht nur für die bayerischen Schüler, sondern für die Anliegen aller Menschen im ganzen Land stark machen.

In ihrem Programm legen die Sozialdemokraten einen Schwerpunkt auf bezahlbaren Wohnraum. Außerdem sollen Familien finanziell gefördert und ein kostenloser öffentlicher Personennahverkehr für Schüler und Senioren eingeführt werden. Schulen auf dem Land sollen eine Standortgarantie erhalten.

Kohnen, die seit Dezember 2015 im Bundesvorstand der SPD sitzt, führt auf ihrem Weg zur Landtagswahl viele Gespräche. Mit Menschen, die Arbeit und Familie unter einen Hut bringen müssen. Mit älteren Menschen und mit jungen Menschen, "die mit Chancen aufwachsen sollen und nicht mit Ängsten", so Kohnen auf ihrer Homepage. Aber auch mit geflüchteten Menschen, denen sie in Bayern eine Heimat geben wolle. "Diese Begegnungen treiben mich an", schreibt Kohnen auf ihrer Homepage.

Am Samstag, 15. September, gibt es wieder die Möglichkeit einer Begegnung. Dieses Mal spricht sie mit einem Politiker. Kohnen tauscht sich mit Ralf Stegner aus. Der 58-Jährige stellvertretende SPD-Vorsitzende ist seit 2007 Landesvorsitzender der SPD Schleswig-Holstein. Beginn der Veranstaltung im Markgräflichen Hofgarten, Dr.-Martin-Luther-Platz 4 in Gunzenhausen, ist um 10.30 Uhr. Einlass ist ab 10 Uhr.

Bereit zum Dialog: Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze. © dpa



Auch die Grünen laden zu einem Dialogforum ein. Der Kreisverband Weißenburg-Gunzenhausen empfängt am Sonntag, 16. September, Spitzenkandidatin Katharina Schulze in Gunzenhausen, die gemeinsam mit Ludwig Hartmann die Grünen im Wahlkampf zur Landtagswahl anführt.

Ab 19.30 Uhr wird Schulze im Saal des Hotels Krone (Nürnberger Straße 7) den Bürgern Rede und Antwort stehen. In ihrem Wahlkampf setzen die Grünen auf die Schwerpunktthemen Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, gleiche Rechte für Frauen und Digitalisierung. Der Direktkandidat für den Stimmkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Winfried Kucher, wird die Veranstaltung moderieren, er wird im Anschluss an die Veranstaltung ebenfalls für Fragen zur Verfügung stehen.

Neuer Hoffnungsträger: Grünen-Chef Robert Habeck. © dpa



Doch nicht nur Schulze macht einen Abstecher in die Region, auch der Bundesvorsitzende und neue große Hoffnungsträger der Grünen, Robert Habeck, kommt nach Altmühlfranken. Am Donnerstag, 4. Oktober, wird es am Nachmittag eine Veranstaltung im Weißenburger Wildbadsaal (Wildbadstraße 11) in Weißenburg mit dem 49-Jährigen geben. Die Uhrzeit steht allerdings noch nicht genau fest. Moderiert wird auch diese Veranstaltung von Direktkandidat Winfried Kucher.

Und am Mittwoch, 19. September, lädt auch noch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz zur Diskussion ein. Thema: Leben im Alter (18.30 Uhr, Sigwart-Bräustüberl, Weißenburg).