Praktikanten erzählen, wie in Frankenmuth die Uhren ticken

Zwei junge Leute aus dem Gunzenhäuser Land erhielten interessante Einblicke - vor 6 Stunden

GUNZENHAUSEN/FRANKENMUTH - Am Dienstag, 6. Februar, hat der Freundeskreis Frankenmuth – Gunzenhausen ab 19 Uhr im Gasthaus "Zur Linde" in Unterwurmbach seinen nächsten Stammtisch – jedermann ist eingeladen. Es könnte ein spannender Abend werden, denn Sonja Metzger aus Veitserlbach und Simon Hartmann aus Gunzenhausen berichten in Wort und Bild von ihrem erlebnisreichen Aufenthalt in der Partnerstadt.

Simon Hartmann im Einsatz mit den Frankenmuther Brandschützern. © unbekannt



Seit Jahren reisen junge Leute nach Frankenmuth und umgekehrt nach Gunzenhausen, um als Praktikanten einen Einblick in den Berufsalltag, aber auch die Lebensweise des jeweils anderen Landes zu bekommen. Der Freundeskreis Frankenmuth – Gunzenhausen sieht in diesem Kulturaustausch eine gute Möglichkeit, die Begegnung der Menschen und die Pflege von Kontakten weiterzuführen. Sonja Metzger, welche eine Ausbildung zur Erzieherin in der Fachakademie für Sozialpädagogik macht, wohnte bei Wava Benson in Frankenmuth. Simon Hartmann, gelernter Landschaftsgärtner und Baumkletterer, war zu Gast bei Rodger und Joanmarie Weiss auf der Weiss-Farm. Die Organisation des Austauschs übernahmen Renate Herrmann von Freundeskreis Frankenmuth-Gunzenhausen und Mark Schutte vom Sister City Committee Frankenmuth.

Toronto und die Niagarafälle

In den ersten zwei Wochen bereisten die beiden Chicago und Michigan. Danach fuhren sie mit dem Zug weiter nach Flint, wo sie von Mark Schutte abgeholt wurden, der sie nach Frankenmuth zu ihren Gastfamilien brachte. Gleich am nächsten Tag machten er und Judy Simmerman mit ihnen einen Ausflug nach Toronto/Kanada und zu den Niagarafällen. In der zweiten Woche ging es mit Joanmarie Weiss Richtung Northern Michigan. Dort schauten sie sich verschiedene Sehenswürdigkeiten an, wie die Great Lakes und die Mackinac Bridge. In vielen Gesprächen mit Joanmarie Weiss konnten die jungen Leute viel über den amerikanischen und den speziellen Frankenmuther Lebensstil erfahren. Die meisten Einwohner dieser Stadt haben fränkische Wurzeln.

Nach den Ausflügen begannen in Frankenmuth die Praktika. Neue Erfahrungen konnte die angehende Erzieherin Sonja in der St.-Lorenz-School sammeln. Während der Ferienzeit in Frankenmuth durfte sie Einblicke in die Arbeit der Child Care erhalten. Diese ist vergleichbar mit der Ferienbetreuuung in Deutschland. Als die Schule begann, half Sonja in der Pre-School mit. Diese besuchen Kinder im Alter von drei und vier Jahren. Die Pre-School ist die Vorbereitung auf das Kindergartenjahr, wo den Kindern spielerisch und kindgemäß der christliche Glaube vermittelt wird. Ebenso konnte Sonja den Alltag im Kindergarten miterleben. Dort besuchen die Kinder einmal pro Woche den Deutschunterricht. Natürlich durfte sie auch am Deutschunterricht mitwirken.

Einblicke nützlich für Berufsalltag

Die unterschiedlichen Konzepte und vor allem die verschiedenen Lehrpläne waren für sie eine ebenso besondere Erfahrung wie auch der Umgang mit den Kindern eines fremdsprachigen Landes. Durch diese Einblicke konnte sie für ihren späteren Berufsalltag viele interessante Erkenntnisse sammeln.

Auch Simons Praktikum war äußerst interessant. Er arbeitete im Gärtnertrupp des städtischen Bauhofs in Frankenmuth. Anfangs konnten sie dort nicht viel mit dem Beruf Landschaftsgärtner anfangen, doch nachdem Simon sein Aufgabengebiet gezeigt hatte, wollten sie ihn nicht mehr hergeben. So durfte er die verschiedensten Arbeiten verrichten, wie Bewässerungsanlagen reparieren, städtische Beete gestalten sowie Gehwege in Ordnung bringen. Besonders interessant für die Frankenmuther "Kollegen" war Simons Spezialausbildung zum Baumpfleger mit Seilklettertechnk. So entfernte er in seiner zweiten Woche Totholz aus Parkbäumen und nahm an den städtischen Bäumen den sogenannten Verkehrssicherungsschnitt vor. Hierfür wurde extra Kletterausrüstung besorgt.

Besuch bei der Feuerwehr

Auffallend für Simon war die komplett andere Gestaltung der Gärten. Es gibt dort keine Zäune und kaum Pflanzbeete, Rasen dominiert völlig. Auch die Wege sind nicht gepflastert, sondern betoniert. Nach Feierabend und am Wochenende half Simon auf der Weiss-Farm. Ebenso wurde in dieser Zeit der neue Stall gebaut, und da er keine Höhenangst hatte, half er mit, das Dach aufzurichten.

Simons größtes Hobby, die Feuerwehr, durfte in den sechs Wochen natürlich nicht fehlen. So fragte er im Voraus die Frankenmuther Brandschützer, ob er sie einmal besuchen könne. Als er den dortigen Chief traf, entstand sofort eine Freundschaft, und so wurde er eingeladen, an den Übungen sowie Einsätzen teilzunehmen. Fehlen durften hierbei natürlich nicht der Helmtausch und der Tausch von Abzeichen. Sein größtes Erlebnis war der Ausbildungsabend. Er durfte ein Dach öffnen und eine sogenannte "Search and Rescue"-Übung durchführen. In Amerika kann man erst mit 18 Jahren zur Feuerwehr, somit hat sie nicht so viele Mitglieder, und die Aktiven arbeiten anders als in Deutschland. Amerikanische Feuerwehrmänner und -frauen erhalten einen kleinen Betrag für jeden Einsatz.