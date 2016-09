Pressmetall Gunzenhausen setzt wieder auf Region

GUNZENHAUSEN - Zu den großen und fleißigen Ausbildern in der Region zählt die Firma Pressmetall Gunzenhausen (PMG). Elf junge Menschen haben dort vor einigen Tagen mit der Lehre begonnen. Sie haben nun drei beziehungsweise dreieinhalb spannende und dabei nicht immer leichte Jahre vor sich.

Die neuen Auszubildenden bei Pressmetall in der Alemannenstraße in Gunzenhausen wurden von Ute Salzbrenner (Dritte von rechts), Alexander Roß (Zweiter von rechts) und Christina Amslinger (rechts) willkommen geheißen. © PMG



Einführende Worte sprach am ersten Tag die kaufmännische Geschäftsführerin Ute Salzbrenner. Danach wurden die neuen Azubis in die „Obhut“ von technischem Ausbildungsleiter Alexander Roß übergeben. Zusammen mit seinem neuen Stellvertreter Oswald Litschel wird er dafür sorgen, dass auch diesmal die Ausbildung bei PMG, sei es ein technischer oder kaufmännischer Beruf, zum Erfolg wird. Das soll gelten für: Adrian Schuh (Werkzeugmechaniker – Formentechnik), Andre Rupp (Werkzeugmechaniker – Stanz- und Umformtechnik), Lukas Gerhäuser und Lukas Auernhammer (beide Industriemechaniker), Valentino Morana und Valerian Immel (beide Zerspanungsmechaniker), Benjamin Kugler (Elektroniker – Betriebstechnik), Yannik Metz (Mechatroniker), Melanie Kaiser (Industriekauffrau), Thomas Färber (Fachinformatiker) und Marcel Würz (Technischer Produktionsdesigner).

Das PMG-Werk in Gunzenhausen, oft noch als Galsterer bekannt, ist ein großer Hersteller von Aluminium-Druckgussprodukten für die Automobilindustrie. Die Werkzeuge und Druckgussteile stammen dabei aus eigener Entwicklung, was ein besonderes Know-how erfordert. Die Fabrik zählt rund 600 Mitarbeiter, davon sind derzeit 43 in der Ausbildung. Diese erlernen folgende Berufe: Werkzeugmechaniker (14 Azubis), Gießereimechaniker (5), Industriemechaniker (8), Mechatroniker (3), Elektroniker (4), Industriekaufmann/-frau (5), Fachinformatiker (1), Zerspanungsmechaniker (2), Techniker Produktionsdesigner (1).

Nach Auskunft von Christina Amslinger von der Personalabteilung wird Pressmetall auch weiterhin intensiv, etwa in Schulen, bei der großen Ausbildungsmesse des Landkreises und an Tagen der offenen Tür, bei den jungen Leuten auf sich aufmerksam machen und Werbung in eigener Sache betreiben, um auch künftig ausreichend Azubis zu finden. Man setze dabei vornehmlich auf die Menschen im heimischen Raum. Nicht zuletzt dank der modernen Lehrwerkstatt könne man gute äußere Bedingungen für den Start ins Berufsleben bieten.

Nicht vergessen darf man beim Blick auf Pressmetall, dass die Unternehmensgruppe seit einigen Jahren auch ein Gießereiwerk in Hoym bei Magdeburg besitzt. Dort sind 250 Personen beschäftigt, darunter 15 Azubis.

Für die Branche erscheint in regelmäßigen Abständen das Fachblatt BDG report. Es ist das Mitgliedermagazin des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie mit Sitz in Düsseldorf. Die Redaktion hat kürzlich ausführlich über die Ausbildung in Gunzenhausen berichtet und dabei als Schlagzeile „Mit Teamarbeit zum Erfolg“ gewählt. In dem Bericht ist von einer deutlichen Aufbruchsstimmung die Rede. Die Firma habe auf dem internationalen Parkett der Automotivebranche Fuß gefasst und expandiere weiter. Zu den Kunden gehörten namhafte Autohersteller und -zulieferer. PMG habe auch einen Standort im Ausland in Planung. Mit diesem Schritt würden die Kapazitäten geschaffen, um international durchstarten zu können. Allerdings sei dieser Schritt nur mit gut ausgebildeten Fachkräften möglich, deshalb investiere das mittelfränkische Unternehmen nachhaltig in die Ausbildung und Personalentwicklung.

BDG report sprach mit Eric Müller, Leiter des Vertriebs und Mitglied der Geschäftsführung. Dieser betont: Um im internationalen Vergleich mithalten zu können, sei es unerlässlich den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Hierbei sei man enorm auf die Mithilfe der Mitarbeiter angewiesen, da die Verbesserungen oft im Detail gesucht werden müssten. Mit steigender Automatisierung durch den Einsatz von Robotern und die fortschreitende Digitalisierung gehe kein Abbau des Personals einher, „ganz im Gegenteil sind die Mitarbeiterzahlen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen“. Angesichts der Gefahr des Fachkräftemangels, gerade an ländlichen Standorten, genieße die Ausbildung eigener Fachkräfte einen hohen Stellenwert, heißt es weiter von Vertriebschef Eric Müller.

Bei Pressmetall gibt es eine umfassende Broschüre, in der alle wichtigen Daten über die Berufe, die Vergütung, und die vielen Regelungen bei der Ausbildung zusammengefasst sind. Die Neuen erhalten einen genauen Überblick, in welchem Monat ein bestimmter Lehrinhalt vermittelt wird. Außerdem: Jeder Azubi bekommt im ersten Jahr einen Paten aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr zur Seite gestellt, der mit Rat und Tat weiterhilft. Hier stehe der Teamgedanke an erster Stelle, heißt es im BDG report. Die Azubis bilden Teams, um spezielle Aufgaben zu meistern und Lösungen zu finden, die im gesamten Unternehmen dann zum Einsatz kommen können. Die Ergebnisse der Projektarbeit werden einem unternehmensinternen Gremium vorgestellt, die jungen Leute müssen also auch die Präsentation vorbereiten und durchführen.

In dem Bericht wird auch auf die Möglichkeit einer dualen Ausbildung verwiesen, zudem auf eine Weiterbildung zum Techniker, Meister oder Ingenieur. Mit einer durchlässigen Personalpolitik könne man die Mitarbeiter langfristig an die Firma binden. Pressmetall arbeite hier mit verschiedenen Partnern zusammen, etwa der Hochschule Ansbach oder den Universitäten in Kassel und Magdeburg.

