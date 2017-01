„Rabiate“ Methoden tun den Hecken im Seenland gut

GUNZENHAUSEN

GUNZENHAUSEN - Noch bis Ende Februar schneidet der Landschaftspflegeverband (LPV) Mittelfranken wieder etliche Hecken und Feldgehölze im Raum Gunzenhausen zurück. Diese Maßnahmen sollen dem Naturschutz dienen.

Das in Hecken vorkommende Pfaffenhütchen ist zugleich Nahrung für Vögel und eine Augenweide für Spaziergänger. © Foto: LPV



In der Regel werden dabei Abschnitte der Hecken „auf Stock gesetzt“, das heißt mit der Motorsäge möglichst bodennah abgeschnitten. Was auf den ersten Blick recht rabiat aussieht dient dazu, die überalterten Hecken zu verjüngen und damit ihre vielfältigen ökologischen und landwirtschaftlichen Funktionen zu erhalten, wie zum Beispiel Nistplätze für Vögel, Rückzugsraum für Niederwild oder Schutz der Ackerflächen vor Erosion.

Die Sträucher und Bäume treiben nach dem Pflegedurchgang aber allesamt wieder aus. Durch den frischen Austrieb bildet sich wieder ein dichter, gesunder Bewuchs aus Ästen und Zweigen, der beispielsweise Kleinvögeln genügend Schutz für ihre Nester bietet.

Außerdem soll mit den Pflegemaßnahmen die Altersstruktur der Gehölze verbessert werden: Viele Hecken bestehen nämlich aus annähernd gleich alten Gehölzen. In Hecken mit mehreren Altersklassen ist aber die Artenvielfalt höher, so Jasmin Kriegbaum vom LPV. Deshalb schneidet der Verband immer nur etwa ein Drittel der Heckenstreifen zurück. Nach mehreren Jahren werden die Maßnahmen dann an anderen Abschnitten dieser Hecken fortgesetzt, so dass mittelfristig Gehölzpartien mit einem gestaffelten Altersaufbau entstehen.

Wichtig ist es laut Kriegbaum aber auch, an geeigneten Stellen einmal alte Bäume oder Strauchpartien dauerhaft stehen zu lassen. Dort kann dann Totholz entstehen, das beispielsweise für viele hoch bedrohte Insektenarten lebensnotwendig ist.

Die Arbeiten werden in der Regel von Landwirten aus der jeweiligen Gemeinde ausgeführt. Nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz sind Hecken geschützt, das heißt sie dürfen nicht ohne besondere Genehmigung entfernt werden. Ein Pflegeschnitt ist im Zeitraum zwischen Oktober und Ende Februar, also außerhalb der Vogelbrutzeit, erlaubt.

Die Maßnahmen des Landschaftspflegeverbands sind mit den Naturschutzbehörden fachlich abgestimmt und werden vom Bayerischen Umweltministerium, der Europäischen Union und dem Bezirk Mittelfranken gefördert. Das Schnittgut von den Pflegemaßnahmen wird übrigens in der Regel gehäckselt und der energetischen Verwertung zugeführt.

