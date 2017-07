Radltour-Auftakt: 20.000 Menschen bei Mark Forster

GUNZENHAUSEN - Mit Mark Forster purzeln die Rekorde: 20.000 Zuschauer kommen zum Auftakt der BR-Radltour nach Gunzenhausen, um bei Hits wie "Au Revoir" oder "Kopf und Bauch" fröhlich mitzusingen und zu wippen. Sowohl die Konzerte der BR-Radltour als auch Veranstaltungen auf dem Schießwasen haben noch nie so viele Leute angezogen.

Der freundliche Sänger ohne Starallüren: Mark Forster zieht die Massen an. Foto: Tabea Jung



Die äußeren Bedingungen sind aber auch perfekt: Sonnenschein und warme Temperaturen sind der perfekte Rahmen für das kostenlose Open-Air-Konzert mit Mark-Forster-Konzert. Auch die umliegenden Wiesen haben sich von dem nassen Wochenanfang erholt, sodass sie als Parkplätze genutzt werden können.

Für Gunzenhausen ist die diesjährge BR-Radltour etwas besonderes. Bereits zum dritten Mal ist der Bayerische Rundfunk mit rund 1100 Radlern in der Altmühlstadt zu Gast, heuer aber startet die Tour erstmals auf dem Festplatz. Und darüber hinaus ist die erste Etappe als Rundfahrt konzipiert, an der für einen Tag noch weitere 1100 Radler "Tourluft" schnuppern können (siehe weiterer Bericht auf dieser Seite).

Im Lauf des Samstags trudelten die vielen Radler unter anderem mit drei Sonderzügen ein (siehe weiterer Bericht). Die Tour und Mark Forster sorgen für viel Wirbel in der Stadt: Überall am Wegesrand stehen Autos mit fremden Kennzeichen, ein aufgeregtes Sirren liegt in der Luft. Das verstärkt sich gegen Abend immens. Radler und Mark-Forster-Fans wollten sich das kostenlose Event auf dem Schießwasen nicht entgehen lassen. Sie kommen aus dem gesamten Freistaat und darüber hinaus angereist.

So etwas hat es in Gunzenhausen wahrlich noch nicht gegeben: Der Platz am Schießwasen ist praktisch zu einer wandelnden Menschenmasse geworden, die zwischen Essensständen und der Bühne hin- und herwogt. Schon ab 17.30 Uhr sorgt die Bayern-3-Band für gute Laune, und die Vorfreude auf den Auftritt von Mark Forster ist deutlich zu spüren.

Eingefleischte Fans — überwiegend junge Mädels — warteten bereits ab 15 Uhr am Eingang und stürmen nach dem Öffnen sofort zu den Absperrungen vor der Bühne. Bis 21 Uhr füllt sich der Platz mehr und mehr. Als der Berliner Sänger endlich in simplem schwarzen Outfit und seinem Markenzeichen, der schwarz-grünen Cap, auf die Bühne gehüpft kommt, bricht die Hölle aus: Kreischende Mädels bekunden ihre Zuneigung, Fans bejubelen ihr Idol, und der Rest der Menge lässt sich von der Begeisterung der anderen gerne anstecken.

Erstaunlich ist auch der Altersunterschied im Publikum: Fünfjährige Kinder hüpfen zwischen jungen Eltern herum, Jugendliche sind in Grüppchen unterwegs, aber auch Ältere scheinen von der Musik Mark Forsters durchaus angetan. Der 33-Jährige ist vor allem für seine Lieder "Stimme", "Au revoir" und "Wir sind groß" bekannt, die beinahe täglich im Radio zu hören sind. Sichtlich begeistert ist er vom Gunzenhäuser Publikum, das bei den bekannten Hits tüchtig mitsingt und im Rhythmus klatscht. Aber auch die weniger bekannten Lieder seines aktuellen Albums "Tape" finden Anklang. So handelt "Natalie" von der schwierigen Beziehung zu seiner jüngeren Schwester. Nicht zuletzt wegen solche Details aus seinem Leben eilt dem sympathischen Sänger Mark Forster der Ruf voraus, ein ganz normaler junger Mann, ein Star zum Anfassen zu sein.

Seine Show allerdings ist sehr professionell, immer wieder bezieht er das Publikum mit ein. Etwa als er die Zuschauer dazu bringt, zum Takt der Musik in die Hocke zu gehen. Als der Sänger gerade dabei ist, sich für den "wundervollen Abend" in Gunzenhausen zu bedanken, ruft ein Fan aus dem Publikum, der wohl schon das Ende des Konzerts befürchtet, "Zugabe!". Das erheitert den Sänger sichtlich: "Ich geh doch noch gar nicht! Ich spiel noch ein bisschen!", versichert er der Menge und löste damit Begeisterungsschreie aus. Mit den beliebten Hits "Chöre" und "Bauch und Kopf" und viel Konfettiregen endet das Konzert nach knapp zwei Stunden, und damit ein Abend, der den Konzertbesuchern wohl noch lange im Kopf bleiben wird.

